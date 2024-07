Tot 40.000 euro buitgemaakt bij bankfraude: 'Maar ik was het niet'

In onder meer Brabant zijn tussen februari vorig jaar en begin maart dit jaar dertien mensen soms voor tienduizenden euro’s opgelicht. Twee mannen worden ervan verdacht achter deze bankhelpdeskfraude te zitten. Eén van hen, een 37-jarige man, is op vrije voeten. Zijn vermeende handlanger, een 31-jarige man uit Groningen, stond dinsdag voor het eerst voor de rechter. Hij ontkende iets met de zaak te maken te hebben: “Ik ben niet de persoon die wordt gezocht.”

De man zei gefrustreerd te zijn dat hij vastzit, maar ook dat hij zich voor "driehonderd procent" zal inzetten om zich van zijn goede kant te laten zien.

De Groninger werd in het voorjaar, samen met de andere verdachte, aangehouden. Zij zouden zich hebben voorgedaan als bankmedewerker of politieagent. Op deze manier werden hun slachtoffers ertoe aangezet hun gebruikersnaam, pincode en pasnummer af te geven. De Groninger zou verder persoons- en adresgegevens, telefoonnummers, bankrekeningnummers en e-mailadressen van mensen in handen hebben gehad die door een misdrijf waren verkregen.

De andere man wordt door de advocaat van de Groninger als hoofdverdachte gezien. Over hun rolverdeling wilde de officier van justitie niet uitweiden. In ieder geval is volgens het Openbaar Ministerie wel zonneklaar dat het tweetal ruim een jaar lang slachtoffers heeft gemaakt in Best, Den Bosch, Eersel, Oosterhout en Rijsbergen. Maar ook in Amstelveen, Den Haag, Dwingeloo, Groningen, Haaksbergen, Hellevoetsluis, Hilversum en Rotterdam zouden mensen door het tweetal om de tuin zijn geleid.

De bedragen die werden afgetroggeld, varieerden van 550 tot 40.000 euro. De rechtbank sprak van een "flinke zaak, die nog veel onderzoek zal vergen." De officier van justitie sloot niet uit dat er meer aangiften bijkomen.

Op vrije voeten

Toch mag de Groninger vrijdag de gevangenis verlaten. De rechter was eigenlijk niet van plan mee te werken aan het verzoek van de verdediging om hem vrij te laten. Er zijn dan ook een groot aantal voorwaarden aan verbonden: meldplicht bij de reclassering, contactverbod met de andere verdachte, dagbesteding, schuldhulpverlening, ambulante behandeling en een enkelband. Ook heeft de rechter er vertrouwen in dat de verdachte bij zijn vriendin in Groningen een stabiele leefomgeving treft.

Therapie voor kinderen

De verdachte, een kleine, vriendelijk ogende man met baard, reageerde dankbaar: "Ik ben niet de persoon die jullie zoeken. Ik hoop dat dat in de toekomst duidelijk wordt. Tot die tijd ga ik me voor driehonderd procent inzetten om mijn medewerking en motivatie te tonen. Ook ben ik blij dat de reclassering en justitie mij de ruimte bieden om mijn vier kinderen (van 12, 10, 8 en 2) een therapie te laten volgen. Hoe zij om moeten gaan met deze situatie en dat bij hen de rust in het hoofd terugkeert."

De man maakte de indruk zich van geen kwaad bewust te zijn. Hem hangt echter nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand boven het hoofd wegens witwassen. Bovendien zou hij zich binnenkort voor de rechter in Groningen moeten verantwoorden voor oplichting en witwassen. Volgens zijn advocaat is die aanklacht ingetrokken. Maar de officier van justitie in Breda gaat ervan uit dat deze zaak wordt betrokken bij de behandeling van de bankhelpdeskfraude.

