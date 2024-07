112-nieuws: auto crasht na achtervolging • A58 mogelijk hele avond dicht

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

16.50 - Auto crasht na achtervolging in Bergeijk

De Belgische politie heeft vanmiddag op de Luikerweg in Bergeijk verschillende inzittenden van een auto gearresteerd na een achtervolging. De auto met Engels kenteken werd vanuit België achterna gezeten. Eenmaal over de grens knalde de wagen tegen een verkeerspaal en belandde in een sloot. De politie zegt niet waarom de inzittenden zijn opgepakt. Het voertuig is weggesleept. De weg is afgesloten voor onderzoek.

16.20 - N69 dicht na ongeluk

De N69 van Veldhoven richting het Belgische Neerpelt is dicht door een ongeluk tussen afrit Bergeijk-Borkel en de Belgische grens. 16.05 - Man zaagt per ongeluk gasleiding door

Een man heeft woensdag in Oss een gasleiding geraakt tijdens graafwerkzaamheden bij zijn huis. Hij was kort voor drie uur aan het graven op de oprit van zijn woning aan de Marsweg toen hij een flinke wortelstronk tegen kwam. Hij wilde de stronk met een zaag verwijderen maar raakte daarbij per ongeluk een gasleiding. De brandweer haalde de wortelstronk weg en plakte de leiding tijdelijk dicht met tape. Netbeheerder Enexis zal voor een definitief herstel van de gasleiding moeten zorgen.

15.45 - Lichaam van vermiste zwemmer gevonden

De zwemmer, die dinsdag vermist raakte in zwemplas de IJzeren Man in Eindhoven, is woensdagmiddag dood gevonden. Het gaat om een 50-jarige man uit Eindhoven. Lees hier meer.

14.02 - A58 waarschijnlijk heel de avond dicht

Vanwege het onderzoek naar de vliegtuigcrash op de A58 bij Sint Willebrord en de opruimwerkzaamheden blijft A58 van Breda richting Roosendaal naar verwachting de hele avond afgesloten. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Lees hier meer.

13.18 - Vliegtuigcrash op A58

Een klein vliegtuig is vanmiddag iets na een uur neergestort op de A58 bij de afslag Sint-Willebrord. Bij de crash is de piloot omgekomen. Op de snelweg vanuit Breda in de richting Bergen op Zoom liggen veel brokstukken op de weg. De snelweg is in beide rijrichtingen dicht. Lees hier meer.

13.17 - Auto's botsen in Drunen

Twee auto's zijn aan het eind van de ochtend met elkaar in botsing gekomen op de Thomas Edisonweg in Drunen. De ene auto botste achterop de andere. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. Een van de betrokkenen is naar een ziekenhuis gebracht. Beide auto's zijn bij een autobedrijf in de buurt op het terrein gezet.

12.12 - Auto in vlammen op: politie zoekt getuigen

In de nacht van zondag 16 op maandag 17 juni zijn in Tilburg aan de Bartokstraat, Sibeliusstraat en Mahlerstraat drie auto's in brand gevlogen. De politie is nog altijd op zoek naar meer informatie over de zaak. De politie denkt dat het om brandstichting gaat en dat dat 'mogelijk gebeurde in de relationele sfeer'. De politie is specifiek op zoek naar twee getuigen die nacht. "Er reed toen een donkergekleurde Opel Corsa door de directe omgeving. Daarin zaten twee mensen, onder wie iemand met een vissershoedje. Deze mensen zijn mogelijk getuigen van de brandstichting of kunnen informatie verstrekken voor de voortgang van het onderzoek." Lees hier meer.

09.57 - Bestuurster botst met busje tegen tractor

Aan de Burgemeester van de Wildenberglaan in De Rips is vanochtend een ongeluk gebeurd. Een bestuurster reed met een busje over de weg toen ze in botsing kwam met een tractor met sproei-installatie. De bestuurster raakte niet ernstig gewond en kon zelf uit het busje stappen. Haar voertuig is weggesleept. De tractor raakte niet beschadigd.

02.59 - Bewusteloze vrouw in huis waar brand woedt

Een vrouw is afgelopen nacht door de brandweer gered uit haar huis aan de Oudland van Altenastraat in Sleeuwijk, waar brand woedde. Het vuur was ontstaan in de keuken. Vermoedelijk werd de bewoonster wakker van de rookmelder. Ze probeerde naar buiten te gaan, maar raakte halverwege bewusteloos. Buurtbewoners werden ook wakker van de rookmelder en belden de brandweer. Die heeft de vrouw uit haar huis gehaald, eerste hulp verleend en het vuur in de keuken gedoofd. Lees hier meer.

02.35 - Brand in huis Sint-Oedenrode

In een huis aan de Grote Doelenlaan in Sint-Oedenrode woedde afgelopen nacht brand. Die was veroorzaakt door een brandende kaars. Toen de brandweer aankwam, was het vuur al gedoofd maar stond het huis vol rook. Daarop heeft de brandweer het huis geventileerd. De bewoner is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht voor controle.

02.15- Auto in vlammen op in Den Bosch

Op een parkeerplaats aan de Oosterplasweg in Den Bosch ging afgelopen nacht rond halfeen een auto in vlammen op. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto mee te nemen.

01.25 - Beknelling in machine bedrijf

Bij het groentenbedrijf Van Rijsingen aan de Gerstdijk in Helmond is gisteravond laat iemand gewond geraakt. Het slachtoffer zat bekneld in een machine. Diverse hulpdiensten kwamen daarop naar het bedrijf, onder meer een traumaheli. Het slachtoffer is met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Details ontbreken vooralsnog.

00.26 - Gaslucht bij huis

Bij een huis in Helmond werd gisteravond een gaslucht geroken. Daarop werden Enexis en de brandweer gewaarschuwd. Die deed metingen, maar er werd niets bijzonders gemeten.

00.21 - Lachgas in bestelbus

Een bestuurder van een bestelbus is gisteravond na een anonieme tip aangehouden door de Helmondse politie. In de bestelbus lagen enkele flessen lachgas. Die zijn in beslag genomen. De bestuurder kreeg een proces-verbaal.

00.15 - Hardleerse automobilist

De politie Meierijstad nam gisteravond na een achtervolging een auto in beslag. Agenten gaven de automobilist een stopteken omdat ze wisten dat deze een ongeldig verklaard rijbewijs heeft. De bestuurder trok zich hier weinig van aan en ging ervandoor. De bestuurder bleek onder invloed. Omdat dit niet de eerste keer was dat agenten de man betrapten op dit soort feiten, namen ze de auto in beslag.