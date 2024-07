112-nieuws: auto door brand verwoest • bestuurster botst tegen tractor

02.35

In een huis aan de Grote Doelenlaan in Sint-Oedenrode woedde afgelopen nacht brand. Die was veroorzaakt door een brandende kaars. Toen de brandweer aankwam, was het vuur al gedoofd maar stond het huis vol rook. Daarop heeft de brandweer het huis geventileerd. De bewoner is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht voor controle.