112-nieuws: auto's botsen in Drunen • A58 waarschijnlijk hele avond dicht

12.12

In de nacht van zondag 16 op maandag 17 juni zijn in Tilburg aan de Bartokstraat, Sibeliusstraat en Mahlerstraat drie auto's in brand gevlogen. De politie is nog altijd op zoek naar meer informatie over de zaak. De politie denkt dat het om brandstichting gaat en dat dat 'mogelijk gebeurde in de relationele sfeer'. De politie is specifiek op zoek naar twee getuigen die nacht. "Er reed toen een donkergekleurde Opel Corsa door de directe omgeving. Daarin zaten twee mensen, onder wie iemand met een vissershoedje. Deze mensen zijn mogelijk getuigen van de brandstichting of kunnen informatie verstrekken voor de voortgang van het onderzoek."

