Veroordeelde ‘modellenscout’ weer actief, lokt vrouwen voor OnlyFans

Dogukan B. uit Geldrop, de man die vorig jaar veroordeeld is voor oplichting van meerdere vrouwen, is weer actief. Omroep Brabant sprak een jonge vrouw die hem honderden euro’s betaalde om model te worden en zag tientallen WhatsApp-gesprekken in. Daarin lezen we dat B. ook webcamsessies op een pornosite wil organiseren, waar hij de rol van ‘tussenpersoon’ vervult.

B. kreeg in 2023 een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden voor oplichting. De proeftijd voor die voorwaardelijke straf loopt nog. Het tv-programma Opgelicht besteedde in 2021 aandacht aan hem en enkele maanden later weer, toen bleek dat hij niet gestopt was met zijn praktijken.

Nu is B. weer actief, met een ander telefoonnummer. Op internet wordt melding gemaakt dat het nummer gebruikt wordt voor oplichting door een 'modellenscout'. Daarnaast zouden zich inmiddels al meer dan tien slachtoffers bij de politie hebben gemeld, de politie kan dit niet bevestigen.

Eerst betalen

De werkwijze van B. lijkt erg op wat hij rond 2021 ook al deed. Hij benaderde toen vrouwen en stelde ze een modellencarrière en werk voor bekende merken en tijdschriften in het vooruitzicht. De vrouw die Omroep Brabant sprak is dit ook overkomen.

Hiervoor moeten de vrouwen wel eerst een paar honderd euro overmaken, om te laten zien dat ze er serieus voor willen gaan. Als dat is gebeurd komt B. met smoesjes over een geblokkeerde bankrekening en uiteindelijk bloedt het contact dood. Naar het geld kunnen de vrouwen fluiten.

‘Project 2’

Het werk voor de gerenommeerde merken noemt B. tegenwoordig ‘project 1’. Nieuw in zijn aanpak is ‘project 2’, waar volgens B. meer geld mee te verdienen valt. Project 2 houdt in dat de vrouwen via de webcam contact hebben met mannen die daarvoor betalen. B. noemt onder andere de pornosite OnlyFans als voorbeeld.

Om te bepalen of de vrouwen voor dit werk geschikt zijn, wil B. eerst met ze beeldbellen. In deze gesprekken moeten de vrouwen laten zien dat ze zich sexy kunnen gedragen voor de webcam, B. zelf is tijdens deze sessies ook naakt. Bij eventueel werk voor pornosites zou B. optreden als tussenpersoon. Hij ontvangt de betalingen en betaalt een deel daarvan door aan de vrouwen.

Slijmen en opscheppen

Het slachtoffer dat Omroep Brabant sprak vindt het nog steeds moeilijk te praten over wat haar is overkomen. Tijdens de gesprekken met B. gaf ze aan te twijfelen of ze wel geschikt is voor dit werk. B. probeert haar over te halen met complimentjes over haar uiterlijk en hoe ze het doet voor de webcam. Hij schept op over andere modellen waar hij mee werkt en belangrijke vergaderingen waar hij bij moet zijn.

Ook geeft de vrouw aan bang te zijn dat bekenden eventuele beelden van haar te zien zouden krijgen. Deze zorgen werden door B. weggewuifd. Nu ze geen contact meer met hem heeft is haar grootste angst dat hij beelden van hun privégesprekken gaat verspreiden, zo vertelt ze.

Proeftijd

Er zouden op dit moment al meer dan tien meldingen tegen B., die inmiddels in Rotterdam zegt te wonen, bij de politie liggen. Waarom wordt B. niet opgepakt als hij nog in zijn proeftijd zit? Daarvoor is eerst onderzoek nodig, zo laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) weten. Daarna kan de rechter besluiten dat B. zijn voorwaardelijke straf moet uitzitten, maar hij kan daarnaast ook nog een nieuwe straf opleggen.

Dogukan B. laat aan Omroep Brabant weten geen vrouwen meer op te lichten. “Ik heb mijn taakstraf gehad, het is klaar.” Op de nieuwe beschuldigingen wil hij niet ingaan, wel wil hij kwijt dat het moeilijk voor hem is om werk te vinden met zijn verleden.

