De vijf meest bizarre inbraakverhalen uit de regio

Een inbraak is natuurlijk voor geen enkele bewoner leuk, maar sommige inbrekers weten het wel heel bont te maken. Van in slaap vallen op de plaats delict tot in de gracht springen tijdens je vluchtpoging, of de frituurpan aanvlammen voor een frikandel: we hebben de vijf meest bizarre verhalen voor je op een rij gezet.

1. De buurman als dief

Een beetje crimineel snapt wel: het is niet handig om dingen te laten slingeren die iets verraden over je identiteit. Die les had een inbreker van een schuurtje aan de Schuttersweg in Hilvarenbeek nog niet helemaal geleerd. De man nam namelijk een fiets mee maar liet ook het een en ander achter. Zijn telefoon, bankpas en ID-bewijs welteverstaan.

Het was voor de politie dan ook geen hele grote opgave om de 37-jarige man op te sporen. Hij was slechts enkele honderden meters verderop terug te vinden, uiteraard met fiets.

2. Even dutten hoor

Het zal vast schrikken zijn geweest voor een bewoner in Waalwijk toen hij oog in oog stond met een slaperige inbreker. Eerder op de dag was de politie langs geweest omdat de achterdeur was geforceerd, maar uit die zoektocht kwam niks voort. Er was niks gestolen en er werd niemand aangetroffen.

Dat had waarschijnlijk te maken met het feit dat de inbreker even lag te dutten. Later op de dag hoort de bewoner van de woning namelijk gestommel boven hem. Dat blijkt de inbreker te zijn die eerder nog spoorloos was. Terwijl de indringer de slaap uit zijn ogen wrijft, wordt de politie opnieuw gebeld. De 29-jarige man werd toen wel opgepakt.

3. Droge ogen.. eh, voeten?

Voor omstanders van de Tramsingel in Breda zal het vast een moment uit een film zijn geweest toen iemand zonder na te denken het water in vloog. Een inbreker wilde zijn slag slaan in een studentenhuis maar werd op heterdaad betrapt. De dader vluchtte daarop uit de woning en sprong tijdens zijn beoogde vluchtroute de singel in.

Omstanders zagen het hele fiasco gebeuren en wachtten de inbreker op toen hij uit het water klom. Dat gebeurde in februari, dus heel warm zal het water niet zijn geweest. De onhandige indringer moest na zijn duik dan ook worden ingewikkeld met speciale folie. Het leven van een crimineel gaat niet over rozen, blijkt maar weer.