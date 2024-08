Buurtbewoners zijn klaar met onrust na explosies en brand bij huis

Bewoners van de Van Limburg Stirumstraat in Oss zijn klaar met de onrust in hun straat, nadat vrijdagnacht twee explosies waren te horen en een brand in een tuin woedde. Dat gebeurde bij een hoekhuis in de straat. Volgens buurtbewoners is er al veel langer gedoe met de bewoners van dat huis. “We zien ze het liefst vertrekken.”

Kort na middernacht gingen er twee explosieven kort na elkaar af. Dat zorgde voor schade aan een rolluik bij de achterkant van het huis. Een coniferen zou volgens een buurtbewoner vlam hebben gevat, waardoor er brand ontstond. Het vuur was snel gedoofd. Een hoogbejaarde gehandicapte buurman zou de nacht bij zijn dochter hebben doorgebracht, omdat er te veel rook in zijn huis zou hangen als gevolg van de brand, vertellen buurtbewoners. De ochtend na het tumult in de Osse wijk laten buurtbewoners weten klaar te zijn met de onrust. Buren zeggen dat de politie in het verleden al verschillende keren naar het huis moest komen. Invallen en autobrand

Zo zouden er verschillende invallen zijn geweest waarbij gestolen goederen in beslag werden genomen en zou het huis beschoten zijn. Begin juli werd geprobeerd de auto van de bewoners van dit huis in brand te steken. Dit werd opgemerkt door de eigenaar, hij kon het vuur snel blussen. De bewoonster van het huis meldde op sociale media dat na die autobrand twee mannen op de fiets vluchtten richting de Van Hogendorplaan. De daders spraken volgens haar Engels en hingen een halfuur van tevoren al rond op de Van Heemstrastraat. Verband eerdere explosie

Volgens buren zou een explosie eerder deze week, aan de Karel de Stoutestraat in Oss, iets te maken hebben met deze explosie. Het zou om een familielid van het gezin uit de Van Limburg Stirumstraat gaan. Buurtbewoners zien het gezin het liefst vertrekken uit de straat. LEES OOK: Buurt bang na explosie en beschieting: 'Als je dat durft, ben je ijskoud' Buurman Martijn ging kijken wat er aan de hand was na de explosies. "De knallen waren behoorlijk hard. Ik zag vuurwerkvonken voorbij mijn raam komen", vertelt hij. Ook hij bevestigt dat er vaker dingen gebeuren bij het huis. "Ik ken de mensen verder niet, maar ik ben er erg van geschrokken." Volgens een 112-correspondent zouden er twee mensen zijn meegenomen na de explosies van vrijdagnacht. De politie laat weten dat er geen aanhoudingen zijn gedaan.