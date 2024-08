Extreem gewelddadige moord op Ine Wijnen na 25 jaar nog niet opgelost

Bijna 25 jaar geleden werd het lichaam van Ine Wijnen gevonden in haar woning in Eindhoven. Bij de moord op Ine, toen 38 jaar, was extreem veel geweld gebruikt. De moord is na al die jaren nog altijd niet opgelost. Daarom vraagt de Peter R. de Vries Foundation de komende week aandacht voor deze gruwelijk moord uit de zomer van 1999.

Op 18 augustus 1999 kwam Ine thuis van haar werk als pakketbezorger. Ze hoefde die dag geen pakketjes te bezorgen. Wel was ze op haar werk geweest om alvast een deel van de pakketjes op te halen zodat ze die alvast kon sorteren voor de dag erop. De volgende dag verscheen Ine niet op haar werk. Ook bij een afspraak bij een uitzendbureau is Ine er niet. Collega’s krijgen haar telefonisch niet te pakken. Als dat een dag later weer niet lukt, schakelen ze de politie in. Gruwelijke ontdekking

De politie gaat na deze melding naar de woning van Ine aan de Johannes Buijslaan in Eindhoven. De agenten doen een gruwelijke ontdekking. Ze vinden Ine dood en halfnaakt op haar buik liggend op bed, met haar handen en voeten vastgebonden. Het neusbeentje was door het geweld losgekomen van haar schedel. Waarschijnlijk was Ine verkracht en het leek erop dat ze was gewurgd met een touw, bikini, een dweil en een washandje. De politie spreekt van extreem geweld. Ook is er een poging gedaan het huis na de moord in brand te steken. Omdat er geen braaksporen waren, gaat de politie ervan uit dat Ine de persoon kende, en zelf heeft binnengelaten. Al snel heeft de politie een verdachte op het oog: Martijn de W. De verdachte heeft al een lange lijst van ernstige vergrijpen op zijn kerfstok. Hij is eerder al veroordeeld tot zware gevangenisstraffen van negen en tien jaar.

Ine Wijnen vlak voor haar moord in 1999 (foto: politie).