Zussen zonder koffers op Mallorca: regelen in plaats van relaxen

Zou het dan toch nog enigszins goed komen voor Sascha (33) en Kelly (35) Prantl uit Fijnaart? Om zes uur deze maandagavond kregen ze een melding dat hun koffers onderweg zijn. Ruim anderhalve dag na aankomst in hun hotel in Mallorca. Uren later lijkt het erop dat ze blij zijn gemaakt met een dooie mus: de koffers zijn er nog steeds niet. “We hadden ons meer voorgesteld van deze korte vakantie, schandalig.”

De zusjes Prantl behoren tot een groep van honderden vakantiegangers, die zondag geconfronteerd werden met een groot probleem. Hun koffers bleken bij aankomst op de plaats van bestemming niet te zijn meegevlogen met Ryanair. Wat de gedupeerden ook irriteert: er is nauwelijks of geen communicatie vanuit de prijsvechter. “Het personeel van ons toestel moet hebben geweten dat ze met een lege laadruimte hebben gevlogen”, beweert Sascha, die mede namens haar zus het woord doet vanuit Mallorca.

“We waren al eerder van plan om met elkaar op vakantie te gaan. Dat was er toen niet van gekomen. Nu wel. We wilden voor vier dagen naar Mallorca. Onze mannen en kinderen zijn thuisgebleven. Bewust kozen we voor een zo vroeg mogelijke heenvlucht vanuit Eindhoven en een terugvlucht, die pas laat zou vertrekken. Des te langer zouden we kunnen relaxen op die vier dagen, maar tot nu toe is het vooral een kwestie van regelen”, vertelt Sascha (33).

Ze landden maandag op tijd op luchthaven Palma de Mallorca. Er leek niets aan de hand totdat de lopende band waarop normaal gesproken de koffers binnenkomen, erg lang een lege band bleef. “Er was bovendien niemand van Ryanair die tekst en uitleg gaf”, mokt Sascha. De Fijnaartse zussen hadden het idee dat ze aan hun lot werden overgelaten.

Ja, ze konden zich melden bij een loket van de Ierse vliegmaatschappij. “Maar”, vervolgt Sascha, “de service was ver te zoeken. De drie mensen die er zaten, wisten amper wat te doen. We moesten formulieren invullen en dan wilden ze wel een kopie maken. Ondertussen groeide de groep van reizigers. Het schoot niet op.” Uiteindelijk waren ze om kwart over vier in hun hotel.

Mooie tijd om je op te frissen, de kamer in te richten, het terras op te zoeken of een duik te nemen in een zwembad of ander water. Niet voor de zussen Prantl. Ze hadden immers alleen hun handbagage bij zich. “We zijn maar wat winkels binnengegaan om een pyjama te kopen, zwemkleding, tandpasta, tandenborstel. Goh, dan besef je wel wat je allemaal nodig hebt om deze dagen door te komen."

"Zonder dat we absurde bedragen hebben uitgegeven, zijn we misschien wel vierhonderd euro kwijt aan al die dingen. En dan ben je er nog niet”, denkt Sascha vooruit. "Want als straks onze koffers er eindelijk zijn moeten we er een koffertje bij kopen voor het extra’s dat we hebben moeten aanschaffen."

Het is wel zaak dat de zussen de kassabonnen bewaren, anders kunnen ze het helemaal vergeten dat Ryanair hen schadeloos stelt. Sascha heeft er een hard hoofd in, want in publieksvriendelijkheid blinkt het Iers bedrijf deze dagen niet bepaald uit: “Mijn moeder stuurde me hierover al een verhaal van jullie site. We kunnen alleen maar hopen dat het vanaf nu meevalt.”

"Ik snap het niet dat wij het zonder onze koffers moeten stellen. Wij zitten op nog geen tien minuten van het vliegveld. Andere toeristen die verder weg verblijven, hebben hun koffers inmiddels wel." Dat wordt bevestigd door een vrouw die Omroep Brabant laat weten dat de koffer van haar dochter vanuit Eindhoven via Londen in Mallorca is beland.

