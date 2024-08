112-nieuws: grasmaaier kiept om • brandweer blust vuur in hooibaal

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

13.02 Vrachtwagen strandt op A73, file bij Haps Op de A73 bij Haps staat er vanmiddag acht kilometer file door een vrachtauto die pech heeft De vertraging voor het verkeer in de richting van Nijmegen is daardoor tot ongeveer een half uur.

12.55 Hooibaal vliegt in brand Brandweerlieden van de kazerne in Hank moesten gisteren in actie komen voor een hooibaal die in brand stond. Om er zeker van te zijn dat het vuur uit ging, moesten ze de hooibaal uit elkaar trekken. Zo konden ze het vuur helemaal blussen. Wachten op privacy instellingen...

11.38 Treinverkeer naar Breda start langzaam weer op Er rijden mondjesmaat weer treinen tussen Breda en Rotterdam, zegt ProRail op X. Er was een storing in de Willemsspoortunnel door blikseminslag. Het internationale treinverkeer wordt als eerste opgestart, daarna zijn de landelijke treinen aan de beurt. Daar hoort ook de Hogesnelheidslijn bij. Wachten op privacy instellingen...

11.00 Stroomstoring Den Bosch en Sint Michielsgestel bij graafwerkzaamheden Bij graafwerkzaamheden is rond tien uur een kabel geraakt. Sinds die tijd zitten 198 huishoudens zonder stroom. Hoe laat de kabel gerepareerd is, is nog niet bekend.

10.45 Centrum Bergen op Zoom heeft weer stroom Het centrum van Bergen op Zoom had vanochtend te maken met een stroomstoring. Rond elf uur had iedereen weer stroom. Volgens een woordvoerder van Enexis zaten 583 aansluitingen enige tijd zonder stroom. De kabelstoring zat tussen een verbindingsstuk.

10.42 Talud is te stijl, grasmaaier valt op zijn kant Een grasmaaier is vanochtend omgekiept toen hij op de Strijpsebaan in Eindhoven het gras van een talud aan het maaien was. De bestuurder raakte door het ongeluk gewond aan zijn hand. Zijn grasmaaier werd zwaar beschadigd. De ruiten van het voertuig sneuvelden na het raken van het wegdek. Het talud bleek te schuin (foto: SQ Vision). De bestuurder hoefde niet mee naar het ziekenhuis (foto: SQ Vision). De ruiten van de maaier sneuvelden (foto: SQ Vision).

10.39 Storing door blikseminslag, geen treinen naar Breda Op de Hogesnelheidslijn van Rotterdam naar Breda rijden vanochtend geen treinen door een storing die is veroorzaakt door blikseminslag. Dat is gebeurd in een tunnel in Rotterdam. De NS denkt dat het tot ongeveer twaalf uur duurt voordat de treinen weer gaan rijden.

09.27 Nepagenten bellen ouderen in Asten De politie zegt dat er gisteravond nepagenten actief zijn geweest in Asten. Oudere slachtoffers worden opgebeld en aan de deur bezocht. De politie kreeg in de avond vier meldingen uit die plaats. Als mensen een telefoontje van de politie niet vertrouwen, dan kunnen ze het beste 112 bellen om een melding te maken. Het probleem van nepagenten is de laatste tijd groot in Brabant. In de omgeving Boxtel en Sint-Michielsgestel kreeg de politie vorige week zelfs acht meldingen van nepagenten binnen. Dit is hoe je een echte politieagent herkent

09.04 Kooi en vangnet in beslag genomen Een natuurinspecteur van Samen Sterk in Brabant heeft in Rijsbergen samen met het Brabants Landschap spullen in beslag genomen die worden gebruikt om vogels te vangen. Op het terrein van een 71-jarige verdachte werden een klapnet en een ekstervangkooi gevonden. Die heeft daarvoor een proces-verbaal gekregen. Wachten op privacy instellingen...

02.15 Explosie beschadigt voordeur huis Bij een huis aan het Generaal van Dohnapad in Eindhoven heeft afgelopen nacht een explosie plaatsgevonden. Dat gebeurde rond kwart over twee. De voordeur is flink beschadigd, laat de politie weten. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek naar het explosief en wat er zich precies heeft afgespeeld. Archieffoto: Karin Kamp.

23.30 Auto schept fietser Een fietser is gisteravond op de kruising van de Heerbaan en de Burcht in Veldhoven aangereden door een auto. De fietser, een jongeman, is vermoedelijk door het rode licht gereden. De fietser is door medewerkers van de ambulance behandeld aan zijn lichte verwondingen. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Fietser botst met auto in Veldhoven (Foto: Rico Vogels/SQ Vision)