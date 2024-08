112-nieuws: illegale vangkooi voor vogels gevonden • auto schept fietser

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

09.27 Nepagenten bellen ouderen in Asten De politie zegt dat er gisteravond nepagenten actief zijn geweest in Asten. Oudere slachtoffers worden opgebeld en aan de deur bezocht. De politie kreeg in de avond vier meldingen uit die plaats. Als mensen een telefoontje van de politie niet vertrouwen, dan kunnen ze het beste 112 bellen om een melding te maken. Het probleem van nepagenten is de laatste tijd groot in Brabant. In de omgeving Boxtel en Sint-Michielsgestel kreeg de politie vorige week zelfs acht meldingen van nepagenten binnen. Dit is hoe je een echte politieagent herkent

09.04 Kooi en vangnet in beslag genomen Een natuurinspecteur van Samen Sterk in Brabant heeft in Rijsbergen samen met het Brabants Landschap spullen in beslag genomen die worden gebruikt om vogels te vangen. Op het terrein van een 71-jarige verdachte werden een klapnet en een ekstervangkooi gevonden. Die heeft daarvoor een proces-verbaal gekregen. Wachten op privacy instellingen...

02.15 Explosie beschadigt voordeur huis Bij een huis aan het Generaal van Dohnapad in Eindhoven heeft afgelopen nacht een explosie plaatsgevonden. Dat gebeurde rond kwart over twee. De voordeur is flink beschadigd, laat de politie weten. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek naar het explosief en wat er zich precies heeft afgespeeld. Archieffoto: Karin Kamp.

23.30 Auto schept fietser Een fietser is gisteravond op de kruising van de Heerbaan en de Burcht in Veldhoven aangereden door een auto. De fietser, een jongeman, is vermoedelijk door het rode licht gereden. De fietser is door medewerkers van de ambulance behandeld aan zijn lichte verwondingen. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Fietser botst met auto in Veldhoven (Foto: Rico Vogels/SQ Vision)