112-nieuws: winkeldief opgepakt • auto verwoest door brand

22.13

In de Eindhovense binnenstad is zojuist een winkeldief opgepakt. De man werd op het 18 Septemberplein meegenomen in een politiewagen. Het is nog onduidelijk waar de man had ingebroken. De gestolen goederen zijn in ieder geval door de politie in beslag genomen. Er werd een politiehelikopter ingezet om de man te zoeken.