112-nieuws: auto gekanteld na rammen lichtmast • schuur vliegt in brand

22.45

Een wagen is vanavond in Etten-Leur op zijn kant terechtgekomen nadat de bestuurster door een onbekende oorzaak tegen een lichtmast was gereden. Het ongeluk gebeurde rond negen uur op de Vosdonk. De vrouw raakte bij het ongeluk niet gewond. Agenten hebben haar wel meegenomen naar een politiebureau. Een berger heeft de auto weer op vier wielen gezet en afgevoerd. De lichtmast wordt op een later moment hersteld.

Tijdens de afhandeling van het ongeval was de Vosdonk in Etten-Leur in één rijrichting afgesloten. Omdat er weinig verkeer op de weg was, leverde dat geen problemen op.