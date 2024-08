112-nieuws: auto's botsen op N279 • inbreker blijkt konijn

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

06.20 Ongeluk op A50 De A50 van Eindhoven richting Oss is afgesloten bij Veghel na een ongeluk. De afsluiting leidde rond kwart over zes vanochtend tot een kleine file vanaf Eerde. Het verkeer wordt via de af- en oprit langs de plaats van het ongeluk geleid. Lees hier meer. De bestuurder van de auto was nergens te bekennen (foto: X/Wis_Robert). De vangrail van de A50 bij Veghel raakte bij de crash aanzienlijk beschadigd (foto: X/Wis_Robert).

03.57 Inbreker blijkt konijn Agenten van de politie Cranendonck-Heeze-Leende werden afgelopen nacht opgeroepen omdat iemand vermoedde dat er in een huis werd ingebroken. Daarop gingen de agenten op onderzoek uit. Er bleek geen sprake van een inbraak. Het geluid dat de melder hoorde, kwam van een konijn. Foto: Instagram politie Cranendonck-Heeze-Leende

03.41 Auto strandt op A58 Een auto strandde afgelopen nacht op de A58 bij Oirschot. De auto bleek geen brandstof meer te hebben. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat schakelde een berger in om de auto daar weg te halen. De auto zonder brandstof strandde op de A58 bij Oirschot (foto: X/Wis_Robert).