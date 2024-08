112-nieuws: schuurtje vliegt in brand • snelheidsduivel van A16 gehaald

16.30

In Breda en Roosendaal is zaterdagavond en zaterdagnacht een explosief afgegaan. In Breda gebeurde dat rond halftwaalf bij een huis aan de Van de Spiegelstraat. De bewoners waren thuis, maar ze raakten niet gewond. Door het ontploffen van een vuurwerkbom raakte de voordeur beschadigd. De politie werd daarop gebeld en ze is een onderzoek begonnen. Het is niet bekend of een getuigenoproep wat heeft opgeleverd.

Afgelopen nacht was het raak bij een huis aan de Desmijndijk in Roosendaal. Ook hier werd niemand gewond en werd de voorgevel beschadigd, zo meldt de politie. Een woordvoerder laat ook weten dat 'er op dit moment geen verband lijkt te zijn tussen de twee explosies.'