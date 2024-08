Universiteiten en hogescholen in onze provincie halen net voor de start van het nieuwe schooljaar alles uit de kast om internationale studenten aan een kamer te helpen. Voor deze groep is het vaak lastig om een studentenkamer te vinden door zogenaamde 'Dutch only'-advertenties en door gebrek aan kennis van de huidige woningmarkt. Housing buddy's, speciale studentenflats en noodopvang moeten daarbij helpen. "Belangrijk dat ze goed kunnen landen."

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) weet van vijftig internationale studenten dat zij op dit moment nog een kamer zoeken. Een paar maanden geleden stonden er nog 2000 internationale TU/e-studenten op de wachtlijst bij een woningcorporatie voor een loting van woonunits. Inmiddels is een kwart van deze studenten aan een kamer geholpen.

Ook zijn er dit jaar ruim 735 kamers bijgekomen met de komst van de nieuwe woontorens Castor en Pollux op de TU/e-campus. De nieuwe studentenhuisvesting van het bedrijf Xior zorgt voor nog eens 250 nieuwe kamers in Eindhoven.

De TU/e heeft contact met woningcorporaties en woningbouwvereniging om internationale studenten aan een kamer te helpen. Toch melden niet alle woningzoekende studenten zich bij de TU/e waardoor het moeilijk is in te schatten of het daadwerkelijk om nog maar vijftig woningzoekenden gaat.

Uit cijfers van Breda University of Applied Sciences (BUas) blijkt dat 400 studenten in die stad, zelf of met behulp van de hogeschool een kamer hebben gevonden en dat er nog zo'n 150 studenten op zoek zijn. "Maar studenten die zelf een kamer hebben gevonden, koppelen dit niet altijd aan ons terug", aldus Wietske van Rooij, woordvoerder bij BUas.