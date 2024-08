Antidiscriminatiebureau wil einde aan 'Dutch only'-oproepjes voor kamers

Antidiscriminatiebureau Discriminatie.nl, voorheen RADAR, wil dat er een einde komt aan zogenoemde 'Dutch only'-advertenties in Facebookgroepen voor studentenkamers. Die worden geplaatst door veelal Tilburgse studenten die geen internationale studenten als huisgenoot willen. Zolang de Nederlandse studenten zelf geen verhuurder zijn, is daar niks strafbaars aan. Toch wil het bureau deze groep aansporen om het anders te doen. "Ze moeten inzien dat het totaal ongastvrij is."

Veel meldingen krijgen antidiscriminatiebureaus niet over woningmarktdiscriminatie bij internationale studenten. Maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Zo weten internationale studenten de bureaus bijvoorbeeld slecht te vinden. "Bij bijna twee derde van de advertenties in Facebookgroepen voor studentenkamers staat 'Dutch only', 'No internationals of iets in die trant", vertelt Dave Bekkering, consulent klachtbehandeling bij Discriminatie.nl Noord-Brabant.

"Zorgt voor een gevoel van vernedering."

"Als wij een melding krijgen, komt die vaak uit Tilburg." En dat vindt Bekkering zorgelijk. "Internationale studenten voelen zich buitengesloten en dat heeft impact. Discriminatie vanwege je identiteit of nationaliteit zorgt vaak voor een gevoel van vernedering." Daarom wil het antidiscriminatiebureau de denkwijze van Nederlandse studenten aanpassen, zodat zij niet meer dit soort advertenties plaatsen. "We zijn in gesprek met groepen studenten uit Tilburg, met de gemeente en Tilburg University om studenten te bewegen het anders te doen. Daar gaan we ook onderzoek naar doen", vertelt hij. Juridische consequenties, voor studenten die dit soort advertenties plaatsen, zijn er namelijk niet. "Wij kunnen een individu hier niet op aanpakken." Dat heeft te maken met een uitzondering voor verhuur met privékarakter zoals dat in artikel 7 van de Algemene Wet voor gelijke behandeling (AWGB) wordt beschreven. "Deze uitzondering is bedoeld om het recht op privéleven van de verhuurder te beschermen", laat het College voor de Rechten van de Mens weten.

"Studenten willen Nederlands kunnen spreken."

"Vaak zeggen studenten bijvoorbeeld dat ze in hun privéomgeving Nederlands willen kunnen spreken", vertelt Bekkering. Voor verhuurders geldt deze uitzondering niet. "De AWGB bepaalt dat onderscheid maken op basis van nationaliteit bij het verhuren van een kamer (oftewel discriminatie) verboden is", aldus het College voor de Rechten van de Mens. Vandaar dat Discriminatie.nl actie onderneemt als blijkt dat niet de bewoners internationale studenten willen weren, maar een huurbaas of verhuurder. "Dan bemiddelen we tussen een internationale student en een verhuurder. In een geval in Tilburg wist de verhuurder niet dat het verboden was en besloot de verhuurder ermee te stoppen", vertelt Bekkering. Het antidiscriminatiebureau gaat zelfs een stapje verder door ook te kijken naar de verantwoordelijkheid van de beheerders van Facebookgroepen.

"Onderzoek naar verantwoordelijkheid beheerder Facebookgroep."