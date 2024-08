Onbekende betaalt 14.000 euro, anonieme weldoeners springen vaker bij

Een anonieme schenker verloste Lisa en haar man van een schuld bij hun verzekeraar van 14.000 euro. Het gebeurt vaker dat mensen die in een vervelende of zelfs uitzichtloze situatie zitten, gered worden door weldoeners. En dat verschilt van een gulle donateur van een nieuwe oliebollenkraam tot iemand die een bestolen kapel een nieuw beeldje schenkt. Een overzicht van Brabantse weldoeners.

Gelukkig voor het stel kregen ze hulp uit onverwachte hoek. Een mevrouw uit Den Haag, volgens Frans en Martine iemand die directeur is van een bedrijf, las hun verhaal en bood aan een nieuwe kraam voor het echtpaar te kopen. En zo geschiedde. “De rekening is naar de Haagse weldoener gegaan.”

Niet één keer, maar twee keer werden Martine en Frans Humble uit Den Bosch bestolen. Eerst gingen dieven er met hun rijdende frietkraam vandoor. Toen ze besloten het over een andere boeg te gooien en oliebollen te verkopen, werd ook hun oliebollenkraam gejat. De zevenduizend euro die ze erin hadden geïnvesteerd, ging in rook op.

Riki (72) schenkt Mariabeeld aan bestolen kapel in Vught: 'Greep me aan'

“Waarom steel je zoiets”, vroeg Riki van Dorst (72) uit Teteringen zich af over een gestolen Mariabeeld in een kapel in Vught. Het beeld verdween vorig jaar uit het kapelletje op landgoed Nieuw Sparrendaal. Wonderlijk genoeg stond er een paar uur later alweer een andere Maria. Daar neergezet door een anonieme weldoener.

Het duurde een maand voordat duidelijk werd wie het andere beeld er neer had gezet. Het bleek Riki van Dorst te zijn. “Iemand krijgt misschien spijt en brengt het terug", zo verklaarde ze haar reden om te wachten. Ook vond ze het gek om hetzelfde beeld aan te bieden. "Straks denken ze nog dat ik het heb gejat ofzo.”