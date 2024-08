112-nieuws: boom waait op de weg • zware windstoten op komst

12.48

Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeluk op Crogtdijk in Breda. Volgens de melder van het ongeluk zou er een kleine straatrace zijn geweest, die was misgegaan. Het slachtoffer is een 23-jarige bestuurder uit Gorinchem. De automobilist is doorgereden. De motorrijder raakte zwaargewond.

De politie is nu op zoek naar de bestuurder van de auto, een 'snelle Volkswagen Polo'. "We raden de bestuurder van de auto zich te melden om zijn kant van het verhaal te horen", schrijft de politie.