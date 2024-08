Man beschoot vader en dochter in auto maar wordt vrijgesproken

Tilburg en Waalwijk werden in 2020 opgeschrikt door drie heftige schietpartijen. Niemand raakte gewond, maar het scheelde niet veel. Zes mannen werden gepakt voor de mislukte 'aanslagen'. Ze riskeerden hoge celstraffen. Maar de rechtbank denkt dat de beschietingen vooral bedreigingen waren en geen moordaanslagen. Dat leidde tot veel lagere straffen. De enige die bekende dat hij geschoten had, werd zelfs vrijgesproken.

De beschietingen waren op een huis, een kapsalon en een man met zijn dochter in een auto. Specialisten van de politie ontdekten een verband toen ze chats onderzochten van de criminele cryptodienst Sky ECC. Zo kwam een netwerk van Amsterdamse criminelen in beeld dat bezig was met de beschietingen. Ook een man uit Den Bosch kwam in beeld.

Meisje van negen

De heftigste beschieting was in de Van Mierisstraat in Tilburg. Een automobilist werd onder vuur genomen. Naast hem zat zijn dochter van negen jaar oud. Van de beschieting was bewakingsbeeld. De schutter bleek een Amsterdammer van toen negentien jaar oud. Hij bekende.

"Ik heb de opdracht gekregen om iemand in zijn been te raken. Als je iemand wil vermoorden dan lijkt het me dat je hoger richt", zei hij tijdens zijn proces in juni dit jaar.

Aanklacht

Het Openbaar Ministerie (OM) zette hoog in: een moordpoging en poging tot doodslag, op zijn dochter. Voor de rechtbank was er voor die opzet niet genoeg bewijs. Nergens bleek uit dat het slachtoffer dood moest. Het leek eerder een waarschuwing. Omdat er in zijn aanklacht geen andere beschuldiging stond beschreven, zoals bedreiging, kon de rechtbank niet anders dan de Amsterdammer vrijspreken.

Hij komt overigens niet vrij. Kort na de gebeurtenissen in de Van Mierisstraat beschoot hij iemand anders. Die moordpoging was wel bewezen: hij kreeg ruim 6,5 jaar cel.

Voor de rechtbank waren de twee andere mislukte 'aanslagen' in Tilburg en Waalwijk eigenlijk hetzelfde verhaal.

Vrouw en kind

Zo was er de beschieting van een huis aan de James Ensorstraat in Waalwijk, waar een man, vrouw en kind lagen te slapen. Dankzij alle chatberichten rond die schietpartij kwam de politie erachter dat de verdachten contact hadden met de ex-man van de vrouw die in dat huis woonde.

De ex was een man (46) uit Den Bosch. Volgens het OM liet hij het huis van zijn ex-vrouw beschieten, met daarin zijn dochter van tien jaar oud. "Volstrekt onbegrijpelijk", zei de officier van justitie tijdens het proces. De Bosschenaar vond dat een absurde beschuldiging en ontkende.

Volgens de rechtbank zat de Bosschenaar er wel degelijk achter: hij huurde de schutters in. Maar de beschieting was ook hier een bedreiging en geen moordaanslag. De Bosschenaar kreeg daarom vier jaar cel, in plaats van de dertien jaar die het OM eiste. De verdachte moest maandag wel meteen de gevangenis in.

Kapsalon

Ook de derde schietpartij beoordeelde de rechtbank maandag als een bedreiging. Het gaat om de nachtelijke beschieting van een kapsalon aan de Korvelseweg in Tilburg. Er was geen bewijs dat er iemand gedood moest worden bij de schietpartij, ondanks de kogels die in het rond vlogen.

De rechtbank stond maandag ook nog stil bij de ernstige risico's van de beschietingen. De rechters noemden dat 'zorgelijk'. Ze nemen de verdachten ook hun onverschillige houding kwalijk.

De rest van de verdachten kreeg celstraffen van 1 tot 4 jaar. Ze zijn al eerder gepakt en veroordeeld voor plofkraken, cokesmokkel en geweld. Met de lagere straffen dan het OM wilde, ligt een hoger beroep voor de hand.

De politie heeft nog meer verdachten in beeld, dus mogelijk komt er later nog een rechtszaak.

