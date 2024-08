Brutale roof bij bouwgroep Brabantsedag: 'We hebben gehuild als kinderen'

Wat een mooie Brabantsedag had moeten worden, eindigde zondag in mineur voor bouwgroep Ge Wit 't Oit Noit Nie. Maandenlang bouwden de leden van de bouwgroep aan hun praalwagen en ze genoten zondag van de parade in Heeze. Maar bij terugkomst stond hen een nare verrassing te wachten.

Containers van de bouwgroep aan de Dominee Kremerstraat bleken opengebroken en ontzettend veel gereedschap is gestolen. Ook enkele fietsen van de wagenbouwers zijn verdwenen.

"We waren zo ontzettend verdrietig, alles is weg."