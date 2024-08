Explosie en schietpartij bij theehuis: buurt baalt van heropening

Te gek voor woorden, belachelijk: verschillende buurbewoners hebben geen goed woord over voor de heropening van een theehuis in Bergen op Zoom. De zaak moest een maand dicht na een explosie, maar is inmiddels weer open. Een paar jaar geleden was er al een dodelijke schietpartij bij De Theepot aan de Wouwsestraatweg. "Je wordt bang om hier te wonen", vertelt een 34-jarige bewoner.

"Het wordt gevaarlijk. Mijn kinderen mogen daar niet meer in de buurt spelen", vervolgt de buurtbewoner. "Dit is te gek voor woorden. Zo'n zaak hoort hier niet thuis." Hij wijst naar de videodeurbellen in de straat. "Die hangen hier niet voor niets. Alleen 's avonds is er activiteit bij de zaak, overdag zie je nooit iemand." De man vreest voor het aanzien van de buurt. "Ik kan me voorstellen dat je hier niet wilt wonen. Ze knappen hier huizen in de wijk mooi op, maar dat heeft zo geen zin. " "Wegwezen ermee! Het moet dicht", zegt een buurvrouw resoluut. "Dit is al de tweede keer, hè! We zijn er niet gerust op." De auto van het gezin had schade na de explosie. "Niemand durft zijn auto daar nog neer te zetten." Volgens haar doet de gemeente 'niks'. "De burgemeester is niet eens langs geweest." Rechtop in bed

Een explosie verwoestte woensdagochtend 10 juli de ruiten van het theehuis. Niemand raakte voor zover bekend gewond. "Ik zat rechtop in bed", herinnert een 68-jarige vrouw zich. De plaatsvervangend burgemeester sloot het theehuis voor een maand. Op 12 augustus is de zaak weer opengegaan. "Ze trokken meteen het briefje eraf en gingen na een vakantie weer open", vervolgt de buurvrouw.

Schietpartij

Het theehuis kwam in 2021 al in opspraak vanwege een dodelijke schietpartij. De toenmalige burgemeester heeft het pand vervolgens maandenlang gesloten. Het ging in februari 2022 weer open. De buurt was ook toen tegen de heropening. De schutter van toen is inmiddels veroordeeld tot 12 jaar cel. De 68-jarige buurtbewoonster vult aan: "Ik ben er niet gerust op. Er zal vast weer wat gebeuren. Van mij mag het theehuis hier weg." Het gedoe met het theehuis kan ook financieel gevolgen voor haar hebben, denkt ze. "Het is niet goed voor de waarde van je huis." Een 41-jarige vrouw noemt het 'dubbel'. "Ik wil hier veilig wonen, maar dat theehuis vraagt hier toch ook niet om?" Bij het theehuis was maandagmiddag niemand aanwezig. Een telefoonnummer of website van het theehuis is onvindbaar.