Inwoners Heerle lopen protesttocht tegen opvang vluchtelingen

De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum langs de snelweg A58 bij de Bergsebaan in Heerle houdt de gemoederen in het dorp flink bezig. Het merendeel van de ruim 1800 inwoners van het dorp vindt dat het beoogde aantal van driehonderd asielzoekers een te grote belasting is voor hun dorp. Maandagavond hielden ze een protesttocht in het dorp waar zo'n tweehonderd mensen op af zijn gekomen, ze namen ook nog dertig tractoren mee.

Samen met Femke Maurits en Frans Bogers organiseert ze de protesttocht. "Onder de driehonderd asielzoekers zitten ook nog eens vijftig jongeren met een trauma. Dat is best veel op een dorp met achttienhonderd inwoners."

"We houden een stille tocht omdat we het opvangen van driehonderd vluchtelingen veel te veel vinden voor een klein dorp als Heerle. We zijn door de Heerlesestraat gelopen om met die boodschap zoveel mogelijk mensen te bereiken", vertelt Chantal Vervaart van de organisatie GEEN AZC Heerle.

Daarnaast is het terrein waar de opvang zou moeten komen niet veilig, stelt de organisatie van de tocht. "Het is een oude vuilnisbelt waar nog steeds vuilnis wordt verbrand. Bovendien ligt het langs de A58 en in de omgeving van het spoor. Bij de in- en uitgang van het terrein ligt ook nog eens een snelfietspad met verkeer als elektrische fietsen, scooters en fatbikes. De locatie is niet goed voor het dorp, maar ook niet voor de mensen die we moeten gaan opvangen."

De gemeente Roosendaal heeft aangegeven dat het plan van de opvang voorlopig van de baan is. "Voorlopig is niet helemaal", zegt Frans Bogers. "We zijn er niet zeker van. De raad heeft het on hold gezet, maar het college gaat gewoon door. Het staat nog steeds niet zwart op wit", vult Vervaart aan.

Afgelopen zaterdag gingen de actievoerders in gesprek met burgemeester Mark Buijs over de huidige situatie. "Dat was een goed gesprek. We hebben ons voorgesteld en aan de burgemeesters uitgelegd wat onze plannen zijn", zegt Femke Maurits. Vervaart: "Hij nam er de tijd voor. Wij wilden hem laten zien dat we geen bijzondere dingen van plan waren tijdens de tocht. Alles is netjes verlopen. We willen laten zien dat we ons zorgen maken."

LEES OOK:

Komst azc vertraagd door landelijke plannen migratie

Vluchtelingenopvang in Heerle is er nog niet, maar zo gaat het eruitzien

Nieuw azc in Roosendaal, omwonenden geïnformeerd