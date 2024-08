Foutje bedankt! 40 automobilisten tanken gratis door verkeerde muisklik

Bij tankstation Tinq aan de Bisschop Bekkerslaan in Eindhoven was het dinsdagavond een enorme chaos. Een bericht op sociale media dat er gratis getankt kon worden, zorgde voor een stroom aan automobilisten die dachten een slag te kunnen slaan. Tinq bevestigt dat zo'n 35 tot 40 automobilisten door een menselijke fout inderdaad gratis hun tank vol hebben kunnen gooien, voordat ze in konden grijpen. "We zijn graag spraakmakend bij Tinq, maar dit was iets te spraakmakend."

Tinq staat bekend om zijn bijzondere marketingstunts. De tankstationketen organiseert regelmatig acties waarbij voor korte tijd extreem goedkoop getankt kan worden. Meer dan eens zorgt dat ook voor enorme drukte en chaos bij de deelnemende pompen. Dinsdagavond kon er aan de Bisschop Bekkerslaan in Eindhoven dus zelfs gratis getankt worden. "Maar dat was geen stunt van ons hoor, dan had ik het wel iets meer gepromoot", lacht woordvoerder Jeroen van der Marel. Het bericht ging in ieder geval als een lopend vuurtje rond op sociale media. Uit heel Eindhoven kwamen mensen naar de bewuste Tinq toe en er ontstond zelfs file.

"Door een verkeerde muisklik kon je echt gratis tanken."

Agenten die langsreden maakten een door de file geblokkeerde kruising vrij en besloten in te grijpen door de pomp af te zetten en Tinq te bellen. "Er kon namelijk echt gratis getankt worden, want de pomp was vrijgegeven", legt de woordvoerder uit. "Door een verkeerde muisklik stond er een vinkje uit of misschien dat het vinkje door het systeem niet gezien is." In totaal hebben zo'n 35 tot 40 mensen gratis kunnen tanken bij de bewuste Tinq in Eindhoven. Sommige mensen gooiden zelfs jerrycans vol met benzine. "Het gaat om zo'n duizend liter, dus dat valt hartstikke mee. Op een normale dag wordt daar zo'n tienduizend liter getankt."

"Een mooi cadeautje voor Eindhoven"

Toch heeft het foutje Tinq, gezien de huidige brandstofprijs, zo'n 1850 euro omzet gekost. "Een mooi cadeautje voor Eindhoven", zegt Van der Marel. De mensen die gratis hun tank en jerrycans hebben volgegooid, hebben mazzel volgens hem. "We gaan namelijk geen rekening na sturen, maar hopelijk komen ze nog eens betaald terug bij ons." Een paar weken geleden ging het ook al mis bij de Tinq in Berlicum. Daar tankten door een leveringsfoutje 67 automobilisten geen Euro 95 of 98, maar diesel. Dat veroorzaakte de nodige schade aan de motoren van de auto's, die in het gunstigste geval schoongemaakt moesten worden. Tinq vergoedde alle schade en bood daarnaast ook een pas aan waarmee gedupeerden goedkoper kunnen tanken. LEES OOK: Gedupeerden 'dieselgate' tanken dit jaar nog goedkoper dan in Duitsland

"Taart langsbrengen, is het minste wat we kunnen doen."