Eindelijk standplaatsen voor woonwagenbewoners erbij in deze gemeente

De gemeente Breda wil het aantal standplaatsen voor woonwagenbewoners uitbreiden. Die wens was er al langer, maar na onderzoek van de gemeente blijkt dat op de helft van de woonwagenkampen in de stad ruimte is. Het gaat om in totaal 26 standplaatsen die ervoor moeten zorgen dat families bij elkaar kunnen blijven wonen.

Breda telt vijftien woonwagenkampen in verschillende formaten. Uit het onderzoek blijkt dat bij zeven locaties ruimte is voor extra standplaatsen. Het gaat om de locaties aan de Emerweg, Edisonstraat, Hamdijk, Boterbloemstraat, Jacob Catssingel, Rijnauwenstraat en Korte Raamstraat. Hier zijn uitbreidingsmogelijkheden gevonden op of direct naast de betreffende woonwagenkampen. Tekortgeschoten

Wethouder Arjan van Drunen geeft toe dat de gemeente in het verleden tekort is geschoten richting de woonwagengemeenschap. "We hebben onvoldoende oog gehad voor de behoefte aan woonwagenstandplaatsen. Met dit besluit zetten we een belangrijke stap om tegemoet te komen aan die wens van de woonwagenbewoners."

Het slooppand met de tekst (foto: Omroep Brabant).

Ook zegt Van Drunen toe dat de gemeente bij grote gebiedsontwikkelingen ruimte wil maken voor wonen in familieverband. "Verder maken we het splitsen van bestaande woonwagenlocaties mogelijk." Cultuur behouden

Met de uitbreiding en het splitsen wil de wethouder ervoor zorgen dat Breda voor woonwagenbewoners een fijne plek blijft om te wonen. "Zo proberen we ook de cultuur van de woonwagenbewoners te behouden." Verder wil de gemeente het contact met de woonwagenbewoners verbeteren. Daarom zijn vertegenwoordigers van elk kamp uitgenodigd voor een klankbordgroep. Daarin wordt gepraat over de thema's die binnen die gemeenschap leven. Nog niet definitief

De uitbreiding met 26 plaatsen is nog niet helemaal definitief. Breda gaat nog onderzoek doen naar de uitvoerbaarheid van de uitbreiding op de zeven woonwagenkampen. Ook kunnen kampbewoners en omwonenden nog op de plannen reageren. Begin dit jaar demonstreerden bewoners van het woonwagenkamp in de Haagse Beemden nog tegen de komst van 24 appartementen, vlak naast hun locatie. De kampbewoners wilden namelijk zelf op die plek uitbreiden. Buurtborrel

In juni organiseerde hetzelfde kampje een buurtborrel om omwonenden en politici kennis te laten maken met de woonwagencultuur en aan te dringen op de uitbreiding van het aantal standplaatsen.