112-nieuws: hennepgeur in vrachtwagen • auto's botsen op kruising

20.22

Op de Julianasingel in Oss is gisteravond een ernstig ongeluk gebeurd. Een scooterrijder is daar op een bestelbusje geklapt. Onder meer een traumahelikopter kwam ter plekke om hulp te verlenen. De scooter is flink gehavend en ook in de auto zit een flinke barst en deuk. De scooterrijder is met spoed naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Verkeersspecialisten deden uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.