Gasten zagen meisje naar beneden vallen: 'Iedereen raakte in paniek'

Op de Markt in Helmond is het ongeval met het anderhalf jaar oude kindje het gesprek van de dag. Met de terrassen vol tijdens een van de laatste mooie zomeravonden, zagen tientallen mensen hoe het jonge meisje uit een raam naar beneden viel. Op het terras van Antonia Botas zagen mensen het gebeuren. "Niemand kon eten, niemand kon bestellen. Een mevrouw zat heel lang te huilen op het terras. Een ander ging naar binnen, want die voelde zich niet goed."

Ook restauranteigenaar Tom van Keijzerswaard was woensdagavond aan het werk in z'n restaurant op de Markt, vlak bij waar het ongeval gebeurde. Er zaten wat groepen op z'n terras, de ene groep vierde een verjaardag, de ander een jubileum. Een feestelijk samenzijn, dat plots heel anders eindigde dan verwacht. Van Keijzerswaard: "We hoorden een plof, ik draaide me om en zag het kindje liggen. Ik dacht, ze is gestruikeld of gevallen. Tot iemand zei, ze is van boven naar beneden gevallen. Iedereen raakte in paniek."

"Ik zag haar nog bewegen, met haar hoofdje naar mij toe kijkend."

Het meisje viel uit een raam op de derde etage van een appartementencomplex aan de Markt. Van Keijzerswaard zag het kindje liggen en had geen idee wat er was gebeurd. "Ik zag haar nog bewegen, met haar hoofdje naar mij toe kijkend. Ik dacht, wat is hier aan de hand?"

Antonia Botas van restaurant Portugal Mar (foto: Raymond Merkx).

Ook bij restaurant Portugal Mar zagen gasten op het terras het ongeluk voor hun ogen gebeuren, vertelt eigenaresse Antonia Botas. "De gasten hebben gezien dat er een baby naar beneden viel. Ze wisten niet hoe of wat, maar ze waren in shock. Sommigen konden niet meer praten, omdat de situatie zo heftig was." Uit alle hoeken schoten mensen het meisje direct te hulp, vertellen beide ondernemers. Verschillende mensen met een medische achtergrond reanimeerden het kindje direct en de hulpdiensten waren er snel bij om het over te nemen.

"Dat het maar goed komt met de baby, de rest is niet belangrijk."

De politie liet donderdag weten dat het meisje zwaargewond is en dat ze uitgaat van een ongeval. Wel wordt er onderzoek gedaan naar hoe het kon gebeuren. De gasten van Van Keijzerswaard hebben woensdagavond in het restaurant nagepraat over het drama. "Sommigen hebben hulp gehad, ook de politie was erbij." Botas heeft een slechte nacht achter de rug, ook voor Van Keijzerswaard is het moeilijk om niet aan het ongeluk te denken. "Het is verschrikkelijk, zo'n jong kindje dat van zo hoog naar beneden valt." Botas: "Dat het maar goed komt met de baby, de rest is niet belangrijk." Hulpdiensten schoten woensdagavond te hulp, bekijk hier de beelden: