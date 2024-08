Ruim 900 nieuwe Go Sharing scooters te koop: ‘Hoogste bieder wint’

Beroemd en berucht zijn de felgroene deelscooters van Go Sharing. Ze zijn inmiddels verdwenen uit de Brabantse steden, alleen in Amsterdam en Haarlem rijden ze nog rond. Zo’n 940 nieuwe scooters stonden klaar, maar zijn voor Go Sharing nu onbruikbaar. Daarom worden de scooters nu in Moerdijk geveild. “Er is geen minimum bedrag, dus je kunt honderd euro bieden”, zegt Michel Talla van het veilinghuis.

In een grote hal staan de elektrische scooters, allemaal nog netjes in een doos. “Je moet ze wel zelf nog in elkaar zetten”, weet Talla. Zo zitten de koffer, spiegels en het voorwiel los in de doos. En je moet zelf het slot en het alarmsysteem aanpassen. “Dat komt omdat ze origineel via de app van Go Sharing werken.”

"De scooters in de veiling zijn helemaal nieuw."

De deelscooters van Go Sharing zorgden de afgelopen jaren voor veel ergernis in Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven, de steden waar ze reden. Zo kreeg Tilburg in één jaar tijd duizend overlastmeldingen over de scooters binnen, stonden het overal vol foutgeparkeerde scooters en werden met enige regelmaat deelscooters vernield en in brand gestoken. Nu Go Sharing zo goed als verdwijnt uit Nederland, zijn er honderden nieuwe scooters die staan te verstoffen. “De tweedehandse gaan naar onder andere Spanje. De exemplaren die nu worden geveild, zijn helemaal nieuw. Gelukkig maar, want in Breda heb ik vaak scooters vol schade op elkaar en in sloten zien liggen”, vertelt Michel Talla van veilinghuis Ritchie Bros. Hij verwacht dat de felgroene scooters door bedrijven gekocht gaan worden. “Misschien Go Sharing in Spanje wel, of vakantieparken die hiermee hun personeel wil laten rondrijden. Of bedrijven die vervoer willen regelen van het station naar kantoor.” Maar ook jij en ik kunnen meebieden op de scooters. Er is alleen één maar: ze worden per tien geveild. “Als je er eentje wilt kopen, moet je misschien in je vriendenkring kijken of er meer geïnteresseerden zijn en dan samen bieden.”

“Je kunt honderd euro bieden voor tien scooters."

De nieuwwaarde van de scooters ligt rond de 2500 euro. “Maar je kunt honderd euro bieden voor tien scooters, er zit geen minimum bedrag op.” Talla denkt dat de scooters wel voor een hoger bedrag de deur uit zullen gaan. “Als je geluk hebt kun je voor vijfduizend euro tien scooters op de kop tikken. Misschien kun je de Go veranderen in No, dan heb je je eigen No Sharing scooters”, lacht ze. Op 17 september gaan de deelscooters onder de hamer bij Ritchie Bros. Vanaf vrijdag 13 september kan er worden geboden. Voor het veilinghuis in Moerdijk is dit een zeldzaamheid. Ze veilen namelijk voornamelijk grote machines zoals graafmachines, vrachtwagens en generatoren.