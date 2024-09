112-nieuws: auto crasht tegen lichtmast • botsing auto's in Valkenswaard

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06.57 Auto crasht tegen lichtmast Een auto is vanochtend vroeg gecrasht op de N65 bij Haaren. De auto botste op een lichtmast. Er raakte niemand gewond. Er was geen ander verkeer bij de crash betrokken. De bestuurder ging mee met de politie. De aangereden lichtmast wordt verwijderd Daarom is aan beide zijden van de N65 maar een rijstrook beschikbaar. De auto raakte bij de crash op de N65 zwaar beschadigd (foto: X/Wis_Robert).

05.27 Huis beschoten Een huis aan de straat Jonkerveld in Uden is afgelopen nacht beschoten. De politie doet onderzoek. Er was op het moment van de beschieting niemand thuis. Lees hier meer.

23.07 Ongeluk Valkenswaard Twee auto's kwamen gisteravond met elkaar in botsing op de kruising van de Maastrichterweg met de straat Sil in Valkenswaard. Het ging mis toen de ene bestuurder vanuit Sil de Maastrichterweg opreed en hierbij geen voorrang gaf aan de automobilist die daar vanuit België richting Valkenswaard reed. Eén betrokkene is nagekeken in de ambulance. Een van de betrokkenen is nagekeken in een ambulance (foto: Rico Vogels/SQ Vision). Het ging mis op de kruising van de Maastrichterweg met de straat Sil in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/SQ Vision).