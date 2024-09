112-nieuws: man in luchtballon breekt enkel • brandje in Van Sonsbeeckpark

18.39

Vanmiddag heeft er een klein brand gewoed in het Van Sonsbeeckpark park aan de Julianalaan in Breda. Buurtbewoners hadden de brand opgemerkt en de brandweer ingeschakeld. Er bleek voornamelijk riet in brand te staan dat uit de vijver was gesnoeid en op een hoop aan de kant lag. Hoe dit in brand kon vliegen is niet duidelijk. De brandweer was snel ter plaatse en kon de brand in korte tijd blussen.