112-nieuws: agent in gezicht geslagen • kopstaartbotsing zorgt voor file

14.45

Op de Vijf Eikenweg tussen Rijen en Oosterhout zijn twee auto's vanmiddag op elkaar gebotst. Het gaat om een kopstaartbotsing. De bestuurster van de voorste auto had pijn in haar nek. Het is niet bekend of ze naar het ziekenhuis is vervoerd. Door het ongeval ontstond een flinke file tussen de A27 en de Ketenbaan. Inmiddels is de vertraging op de weg voorbij.