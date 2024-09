112-nieuws: pannetje uitgebrand, veel rook • grote controle bij stadion

19.25

Bij een brandje in de keuken van een flatwoning aan de Malvalaan in Waalre is vanmiddag een pannetje met eten uitgebrand. Door de brand ontstond veel rook. De bewoonster is in een ambulance nagekeken, omdat ze rook had ingeademd. De brandweer had het vuurtje, dat rond kwart voor zeven werd gemeld, snel onder controle en heeft daarna de flatwoning geventileerd.