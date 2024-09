107-jarige Jo is de oudste van Brabant: 'Maar niet de slechtste'

Feest in Oosterhout, want daar woont de oudste inwoner van Brabant. Op 8 september 1917 werd Jo Polders-Langeweg geboren in Klundert, nu mag ze 107 kaarsjes uitblazen. “Het gekke is, ik voel me helemaal niet zo oud”, zegt Jo met een lach. Ze is op haar oude dag nog heel actief en heeft plezier in het leven.

De tafel in het verzorgingstehuis staat vol met taart, overal staan verjaardagskaarten en op de deur hangt '107' in gouden cijfers. Ze weet het heel goed: “Ik ben 107 geworden en mijn broer 101.”

“Gewoon doorgaan en je nergens meer druk om maken."

Maar wat ze nog niet weet is dat ze daarmee de oudste inwoner van Brabant is. “Ow ja? Oh, oh.” Ze moet lachen omdat ze zich helemaal niet zo oud voelt. “Ik kan nog lopen, ik kan nog veel doen, ik geniet nog van een lekkere maaltijd. Wat wil je nog meer?” Haar geheim? “Gewoon doorgaan en je nergens meer druk om maken. Als je de krant leest, dan deugt er niks. Maar die lees ik niet meer en dan is alles goed.” “Aan de ene kant is het leuk om 107 te worden, aan de andere kant niet”, zegt Jo als ze even nadenkt. “Als je oud wordt, gaan je broers en zussen overlijden, natuurlijk je vader en moeder. En vriendinnen vallen weg. Dan heb je allemaal wel veel verdriet.” En Jo heeft haar twee kinderen al vroeg verloren. Haar dochter werd slechts 54, de helft van de leeftijd van Jo nu. En ook haar zoon is niet veel later overleden. Maar ze geniet van haar vijf kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.

“Toen ik honderd werd, had ik er een beetje moeite mee."

Tot haar 101ste verjaardag woonde ze zelfstandig in Oosterhout. Maar Brabants oudste heeft niet haar hele leven in de provincie doorgebracht. Voor de liefde verhuisde ze naar Den Haag. Daar had ze samen met haar man een Albert Heijn. Na het werken genoten ze samen van de zeelucht in Scheveningen. “We gingen heerlijke wandelingen maken aan zee, lekker een luchtje scheppen. Misschien is dat het geheim wel.” Maar toen ze ouder werd, wilde Jo terug naar Brabant, terug naar haar familie. En zo kwam ze in Oosterhout te wonen. Of het leuk is om 107 te worden? Als we Jo mogen geloven wel. “Toen ik honderd werd had ik er een beetje moeite mee, nu niet meer. Als ze dan zeggen dat ik de oudste van Brabant ben, dan denk ik: ‘Ik ben misschien wel de oudste, maar niet de slechtste’. Ik ben dankbaar dat ik nog zoveel mag en kan doen.”

"Ze is nog heel helder van geest."