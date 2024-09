Rai Vloet accepteert zijn straf: 'Terecht, maar ik ben geen monster'

Voetballer Rai Vloet uit Schijndel heeft voor het eerst in jaren van zich laten horen. De nu 29-jarige Vloet veroorzaakte in november 2021 een fataal verkeersongeluk op de A4 bij Hoofddorp waarbij Gio Roos van 4 jaar om het leven kwam. “Ja, ik ben veroordeeld. Terecht ook. Daarom accepteer ik ook mijn straf. Maar ik ben geen monster.”

Dat zegt Vloet in een interview met het AD. Hij zegt dat het hem oplucht zijn verhaal te doen. Vloet zegt dat hij begrijpt dat mensen hem een monster vinden en zo denken. “Maar wat ze niet mogen vergeten: ik ben ook mens. Voor anderen misschien niet, maar ik ben het wel. Ik ben een mens die dit ook niet heeft gewild. Maar een onvergeeflijke fout heeft gemaakt.” Het moment van het interview is niet toevallig gekozen. Het hoger beroep is eerder deze week ingetrokken, door zowel Vloet als het Openbaar Ministerie (OM). Hierdoor is de eerder door de rechter uitgesproken celstraf van 30 maanden onherroepelijk. Vloet moet zich binnenkort melden bij de gevangenis. LEES OOK: 4-jarige Gio doodgereden, Rai Vloet niet in hoger beroep tegen celstraf Hij zegt niet eerder een interview te hebben willen geven, omdat hij geen 'wit voetje wilde halen'. "Tijdens de strafzaak heb ik bewust mijn mond gehouden. Ik wilde voorkomen dat mensen zouden denken dat ik mezelf wilde redden. Dat moet nooit de intentie van een interview zijn." Vloet omschrijft de afgelopen drie jaar als de zwaarste jaren van zijn leven. “Het ongeluk, de gevolgen. Dat Gio is overleden. Dat staat bovenaan en draag ik voor de rest van mijn leven mee. Verder heb ik mijn carrière verkloot, heb ik de mensen om me heen, onder wie mijn ouders en mijn zusjes, meegesleurd in dit proces. Dat doet veel pijn.” Dat hij geen berouw zou hebben getoond aan de ouders van Gio, steekt hem. “Juist wel. Sterker nog, ik heb de nabestaanden na mijn operatie vrij snel een mail gestuurd. Het liefst was ik naar ze toe gegaan. Of had ik ze gebeld. Maar dat werd me afgeraden, daarom besloot ik een mail te sturen”, zegt hij tegen de krant. Hij heeft nog steeds de wens om contact met de ouders te krijgen. “Zeker weten. Natuurlijk, hun leed is vele malen erger dan dat van mij. Maar ik hoop echt dat het ooit een keer gebeurt. Ergens denk ik dat het voor hen ook goed zou kunnen zijn, maar ik kan niet in hun hoofd kijken.’’

Rai Vloet, oud-speler van onder meer PSV, NAC Breda, Excelsior en Heracles Almelo, zat op 14 november 2014 met een vriend in de auto toen hij rond middernacht op een andere auto inreed, zonder te remmen. Hierbij kwam de 4-jarige Gio om het leven. Vanwege het veroorzaken van het dodelijke ongeval eiste het OM in maart 2023 een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3,5 jaar en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor vier jaar. Vloet werd, zei de officier van justitie, met ‘bloeddoorlopen ogen en ruikend naar alcohol’ aangetroffen na het ongeluk. Uit onderzoek bleek dat Vloet meer dan twee keer te veel alcohol in zijn bloed had (515 ugl). 220 ugl is het maximum. Ook sprak hij van rijden met een ‘absurde snelheid’. Uit data van zijn eigen auto bleek dat hij op dat moment reed met 203 kilometer per uur. April vorig jaar werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar en kreeg hij een rijontzegging van vier jaar. De gevangenisstraf viel lager uit, omdat de rechtbank rekening hield met de gevolgen van de grote media-aandacht vanwege zijn profcarrière en omdat hij tijdens de rechtszitting berouw toonde voor zijn daad. Nu het hoger beroep niet doorgaat, moet Vloet dus 30 maanden zitten.

Vloet geeft aan dat hij sommige dingen na het ongeval anders had moeten aanpakken. Zo had hij nooit zijn mond moeten houden, toen kort na het ongeluk werd gevraagd wie achter het stuur zat. “Daar heb ik spijt van. Ik kan moeilijk uitleggen wat er op zo’n moment door je heen gaat, hoe je handelt. Eigenlijk bestuur je jouw eigen lichaam niet eens op een goede en heldere manier. Je bent zo in paniek. In zo’n shocktoestand, dat je niet meer weet wat je doet. Je bevriest gewoon.”

"Om weer te voetballen moet iemand me die tweede kans geven."