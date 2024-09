Verlaten auto vol troep staat maanden geparkeerd: 'Vervuiling van de buurt'

Een kapotte motorkap, ingedeukte deuren en de velgen zijn ook alles behalve glimmend te noemen: in Budel staat een zilverkleurige Renault al zeker 6 maanden te verloederen aan de Instraat. Dat zeggen buurtbewoners tegen Omroep Brabant. En van wie deze onfrisse bak is, weet niemand. "Heel de buurt vindt het verschrikkelijk", zegt een 67-jarige buurtbewoonster.

Je hoeft geen automonteur te zijn om te zien dat de auto zijn beste dagen wel heeft gehad. De rechterspiegel is verdwenen, de koplampen losgewrikt en ook de voorbumper hangt er verslagen bij. De kentekenplaat zit er ook niet meer op, die ligt in de auto waar de situatie niet veel beter is: een hele hoop kleding, snoepverpakkingen en vuiligheid.

De gemeente Cranendonck heeft in juni al op facebook een oproep aan de eigenaar geplaatst. "We verzoeken het voertuig uiterlijk 27 juni 2024 te verwijderen", staat in de oproep. Die datum is lan verstreken en toch staat de auto er nog, tot grote frustratie van de buurtbewoners.

Klaas Mennen is de vieze auto in ieder geval meer dan beu: "Niemand doet iets", zegt hij gefrustreerd. "Het is vervuiling van de buurt. Het autobedrijf bood ook al aan om hem op te ruimen." Klaas denkt dat de auto van iemand in de straat is.

Volgens een buurtbewoonster heeft er waarschijnlijk ooit iemand geslapen. "Dit hoort niet! We hebben geen idee van wie de auto is. Hij ligt helemaal vol met afval en kleding. De Boa's hebben er al een keer een briefje op geplakt."

