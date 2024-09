Man (27) loopt na twee aanrandingen in de val van agente in burger

Een man van 27 uit Den Bosch zit al bijna anderhalve week vast, omdat hij 's nachts in Rotterdam twee vrouwen zou hebben aangerand. De verdachte liep tegen de lamp toen hij een agente in burger aansprak. De man wist niet dat ze dienst had. De vrouw had even daarvoor haar politie-uniform verruild voor gewone kleding. De agente was met collega’s naarstig op zoek naar de man.

De eerste melding van een aanranding in Rotterdam kwam rond kwart over twee in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 september binnen bij de politie. Toen agenten het slachtoffer hadden opgezocht, was de dader al weg.

'In burger' op zoek naar aanrander

Drie uur later kreeg de politie informatie over een tweede aanranding. Ook toen was de dader bij aankomst van agenten gevlogen. Ze hebben in de omgeving vergeefs naar hem gezocht. Eén van de vrouwelijke agenten had haar uniform inmiddels omgewisseld voor haar gewone kleding. Om ‘in burger’ en dus onopvallend rond te kunnen lopen in het gebied waar de man de twee vrouwen had lastiggevallen.

De agente in burger werd vervolgens benaderd door de Bosschenaar, die daarna direct door andere (wel in uniform gestoken) agenten kon worden opgepakt. Dat was rond half zeven die zondagochtend.

De politie sluit niet uit dat de man die nacht meer vrouwen onheus heeft bejegend. Andere meldingen of aangiften heeft ze echter nog niet gekregen. Volgens het Openbaar Ministerie waren de slachtoffers 'heel erg bang' en is het een goede zaak dat de verdachte heel snel van de straat is gehaald: "Je weet nooit wat er had kunnen gebeuren."

De verdachte werd vorige week voorgeleid bij de rechtbank in Rotterdam en die bepaalde dat hij nog twee weken vast blijft zitten.

