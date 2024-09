Auto rijdt huis van Cor-Jan en Patricia binnen: 'Ik hoorde haar gillen'

Cor-Jan en Patricia Kooiman kregen donderdagnacht de schrik van hun leven. Om half drie reed een auto hun voorgevel binnen. Patricia keek op dat moment naar het debat in de Tweede Kamer en werd op een haar na geraakt door de auto. “Ik heb een engeltje op mijn schouder gehad.”

Ze is nog niet bijgekomen van het ongeluk. "Ik heb nog niet geslapen. Ik ben nog in shock", zegt ze. De bestuurder werd geholpen door een buurjongen die er snel bij was, zegt Patricia. "Nee, ik heb er geen contact mee gehad."

De automobilist zou hebben gezegd dat hij moest uitwijken voor een busje. Uit een blaastest bleek dat de bestuurder te veel had gedronken. Zijn rijbewijs is ingenomen, meldt de politie.

Cor-Jan lag boven te slapen. Hij moest om half vier op om naar zijn werk te gaan, maar was enkele uren eerder ineens klaarwakker. "Ik werd wakker van de klap en de beving van het huis", vertelt Cor-Jan. "Het eerste dat door mijn hoofd schoot was de veiligheid van Patricia. Ik hoorde haar gillen, maar gelukkig viel het allemaal mee. Dat is het voornaamste", vertelt Cor-Jan geëmotioneerd. "Ze heeft echt veel geluk gehad."

Het stel woont al 25 jaar in het huis op de Oudemolensedijk en er was wel eens eerder iemand uit de bocht gevlogen en tegen hun tuinmuur en auto gereden. "Maar dit slaat echt alles." Het huis ligt in een bocht en twee meter lager dan de weg.

Met het huis hebben ze ook geluk gehad, blijkt nadat de schade-expert is geweest. "De voorgevel is volledig ontzet, maar de zijgevels en de dragende muren niet. Anders was het huis total loss geweest", zegt Cor-Jan. "Een paar maanden ellende, maar dan is alles weer in oude staat."

