Weer rijdt een auto een woning binnen, hier ging het dit jaar ook mis

Een auto die tot stilstand komt in of tegen een huis. Dit jaar is het al meerdere keren gebeurd. Het is een ongeluk met vaak grote gevolgen. Donderdagnacht reed er nog een auto een huis in Fijnaart binnen. De dronken bestuurder miste de bocht en reed vervolgens vol tegen een huis aan. In dit overzicht lees je nog meer van dit soort ongelukken.

Sprundel, maart 2024: politieachtervolging eindigt in huis

Met slaap in haar ogen loopt de bewoonster van een huis aan de Sint Janstraat naar beneden. Eenmaal beneden treft ze een enorme ravage aan. Overal rook, een auto midden in haar kamer en overal politie. De gecrashte automobilist werd achtervolgd. Hij had een auto met Duits kenteken gestolen in Frankrijk. In de auto lagen vuurwapens en munitie. Lees hier meer over de achtervolging van de automobilist en welke schade het teweeg bracht.

Oostelbeers, april 2024: vrouw parkeert auto in pas verbouwd huis

Een 25-jarige vrouw stond met haar auto pas in de woonkamer van het huis stil. Op de motorkap lag nog de lantaarnpaal, waar ze kort daarvoor nog tegenaan was geknald. Het huis was pas net gerenoveerd. De bewoners van het huis woonden er pas twee maanden en waren op het moment van de crash niet thuis. Lees hier meer over hoe de auto zelfs het huis weer bijna naar buiten reed.

Schijndel, juli 2024: 'alles naar de verdommenis'

Net klaar met bouwen, rijdt er een auto je huis binnen. Het lijkt wel een nachtmerrie, maar voor Frans Verhagen werd het werkelijkheid. "We hebben alles afgebroken en opnieuw opgebouwd. We zijn er een paar jaar mee bezig geweest. Ik heb bijna alles zelf gedaan. We waren net begonnen met het schilderen van de buitenkant." Lees hier meer over de nachtmerrie van Frans.

Beek en Donk, augustus 2024: Buschauffeur onwel en overleden, 25 bruiloftsgasten met schrik vrij

De chauffeur van een touringcar is van de weg geraakt en tegen een huis gebotst. Het ongeluk gebeurde, toen de buschauffeur onwel werd. De bus, met daarin 25 mensen, raakte van de weg. De bus raakte waarschijnlijk van de weg in een flauwe bocht en schampte eerst wat auto's voordat die tegen het huis tot stilstand kwam. Lees hier meer over dit tragische ongeluk en hoe het met de 25 bruiloftsgasten ging.