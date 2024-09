112-nieuws:gaslek in Bavel • trein strandt op spoor

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

10.58 Gaslek in Bavel Aan de Dorstseweg in Bavel is een gaslek ontstaan. Een busje stond kennelijk niet goed op de handrem op een oprit van een huis en raakte daar een kastje met een gaskraan. De gasleiding scheurde hierbij. Er is veel uitstroom. Het ging mis aan de Dorstseweg in Bavel (foto: Tom van der Put/SQ Vision).

10.03 Trein strandt Vanwege een gestrande trein rijden tussen Breda en Rotterdam Centraal minder treinen en rijden deze met vertraging. De NS hoop dat de problemen rond kwart voor twaalf uur vanochtend zijn opgelost.

09.25 Rook in wooncomplex Eindhoven De brandweer rukte vanochtend met vier voertuigen uit vanwege rook op de derde etage van een wooncomplex aan de Kastanjelaan. Ook de politie kwam met meerdere eenheden. Het rook was afkomstig van een pan op het vuur. Een bewoner was in slaap gevallen toen deze iets wilde koken. De brandweer heeft de pan van het vuur gehaald en het huis geventileerd. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit vanwege de rook in het wooncomplex in Eindhoven (foto: Arno van der Linden/SQ Vision). Een bewoner was in slaap gevallen nadat deze een pan op het vuur had gezet (foto: Arno van der Linden/SQ Vision).

06.25 Beschieting auto Helvoirt Bij het bedrijf Matador Exploitatie aan de Torenstraat in Helvoirt is afgelopen nacht een auto meerdere keren beschoten. Die auto was geparkeerd op de parkeerplaats van het bedrijf. De beschieting vond plaats rond vijf uur. Er zat op dat moment niemand in de auto. Lees hier meer. Het onderzoek naar de beschieting van de auto gaat zaterdagochtend voort (foto: Bart Meesters).

05.23 Brand verwoest auto Tilburg Een auto is afgelopen nacht door brand verwoest aan de H. Berkvenstraat in Tilburg. Buurtbewoners werden rond kwart voor vier opgeschrikt door harde knallen. Vervolgens zagen ze de vlammen. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De politie vermoedt brandstichting. De brandweer bluste de auto aan de H. Berkvenstraat in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging (foto: Jack Brekelmans/.SQ Vision).

03.27 Gewonden bij botsing scooter en fatbike Twee mannen op een scooter zijn afgelopen nacht gewond geraakt bij een botsing met een fatbiker in Oss. Het ging rond halfdrie mis op het fietspad van de Hartog Hartogsingel. De slachtoffers werden gestabiliseerd en daarna in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter had mogelijk teveel alcohol op. De slachtoffers werden gestabiliseerd en daarna met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

02.21 Snelheidsduivel gestopt Een snelheidsduivel is afgelopen nacht aangehouden in Best. Agenten zagen de automobilist rijden en lieten hem stoppen. Hij bleek onder invloed van alcohol. De bestuurder had een promillage van ruim 0,5. Foto: Instagram politie Best-Oirschot

02.11 Brand blijkt aangebrande pizza De hulpdiensten rukten afgelopen nacht massaal uit na een melding van een brand in een huis aan de Amsteleindstraat in Oss. De brandweer, meerdere politie-eenheden en een ambulance kwamen met spoed daar naartoe. In het huis, waar arbeidsmigranten wonen, bleek slechts een pizza aangebrand. De hulpdiensten kregen een melding van een brand in Oss, maar het bleek te gaan om een aangebrande pizza (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Na de melding van een brand in huis kwamen brandweer, meerdere politie-eenheden en een ambulance kwamen met spoed naar de Amsteleindstraat in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).