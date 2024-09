Peter Gillis woedend na boete van gemeente: ‘Ik vind het onbeschoft’

Vakantieparkeigenaar Peter Gillis reageert vol ongeloof op de dwangsom van 50.000 euro die hem is opgelegd door de gemeente Asten. De bewoners van Prinsenmeer moesten op 15 september weg zijn, maar zeker negen mensen wonen nog op het park. "Ik vind het onbeschoft van de gemeente, ik heb er alles aan gedaan iedereen weg te krijgen", zegt Gillis tegen Omroep Brabant. En betalen? "Dat gaat Petertje niet doen."

"Ik heb de post nog niet gezien. Ik moet via jullie lezen dat ik een boete krijg van de gemeente", is de eerste reactie van Peter Gillis op het bericht van de gemeente Asten.

De parkeigenaar en SBS-realityster heeft naar eigen zeggen alles gedaan om de laatste bewoners weg te krijgen. Van het sluiten van de slagbomen tot het afsluiten van het gas, water en licht. "We hebben zelf mensen aangehouden, maar als de politie niet komt kunnen we niks." Ook de Officier van Justitie komt volgens Gillis niet in actie ondanks vragen van zijn advocaat. "En eigen rechter spelen mag niet, dus we kunnen helemaal niks."

Hij is dan ook woedend op de dwangsom van 50.000 euro. "Ik vind het onbeschoft. Moet ik de mensen dan zelf in de handboeien slaan? Dan loopt het helemaal uit de hand."