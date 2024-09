Peter Gillis schrikt zich rot: dwangsom lijkt ineens drie keer zo hoog

Vol verbazing belt Peter Gillis dinsdagavond naar Omroep Brabant. Tot dan dacht Gillis dat de gemeente Asten een dwangsom van 50.000 euro had opgelegd omdat er nog bewoners verblijven op Prinsenmeer. Maar dat blijkt drie keer 50.000 euro te zijn. “Ik schrok me rot”, zegt Gillis. “Ik schrok al van 50.000 euro, nu is het 150.000 euro.” Volgens de gemeente Asten hoeft hij echter maar een keer de dwangsom van 50.000 euro te betalen.

De gemeente liet dinsdagmorgen weten dat op maandag 16 september bij een controle bewoners zijn aangetroffen op Prinsenmeer. “Daarmee constateerden we dat de last onder dwangsom overtreden is en daarmee is 50.000 euro verbeurd”, schreef de gemeente Asten. Vanaf die dag moesten namelijk alle bewoners weg zijn.

Hoe komt de gemeente in de brief aan Peter Gillis nu ineens aan 150.000 euro? “Het is 50.000 voor Prinsenmeer Vakantiepark, 50.000 voor Ooststappengroep én 50.000 voor Peter Gillis”, zegt Gillis verbaasd na het lezen van de brief. “Hier ben ik echt van geschrokken.”

De vakantieparkeigenaar en SBS-realityster was al woedend na de dwangsom. Zeker ook omdat hij het via de media moest vernemen. Die woede is niet verminderd na de ‘schokkende’ brief. “Ik vind het onbeschoft. Ik heb er alles aan gedaan om de laatste bewoners weg te krijgen.”