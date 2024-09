NAC-fans bestraft na rellen in Rotterdam, verplicht met bus naar FC Twente

Supporters van NAC Breda die zondag naar de uitwedstrijd tegen FC Twente gaan, moeten verplicht met de bus naar Enschede. Dat heeft burgemeester Roelof Bleker van Enschede besloten na de ongeregeldheden van afgelopen zondag bij de wedstrijd Feyenoord - NAC in de Kuip. Een groep NAC-fans belaagde toen horecamedewerkers in het Rotterdamse stadion.

Er mogen zondag duizend supporters van NAC bij de wedstrijd in stadion De Grolsch Veste zijn. Dat is volgens de gemeente het normale aantal plaatsen dat in het uitvak van het stadion beschikbaar is.

Eerder werd al bekend dat rond de wedstrijd van zondag preventief meer agenten en stewards worden ingezet. De directeur van NAC zei het gedrag van de belagers 'niet te tolereren' en de hoogst mogelijke straffen te eisen.

Rellen na wedstrijd tegen Feyenoord

Het ging zondag finaal mis in Rotterdam nadat NAC een eredivisiewedstrijd verloor tegen Feyenoord. Supporters gooiden een verkooppunt om, waardoor medewerkers uit angst over hekken heen klommen en gewond raakten.

Zeven supporters werden aangehouden, van wie er vier langer vast bleven zitten. Zij mogen hun straf thuis afwachten, werd woensdag bekend. De mannen van 22, 41 en 45 jaar oud uit Breda worden aangeklaagd voor poging tot zware mishandeling en ook van openlijk geweld.

DIT WIL JE VAST OOK LEZEN:

De supporters die zich misdroegen zijn op voorwaarde vrijgelaten

De burgemeester van Breda bood zijn excuses aan voor de relschoppers uit zijn stad

De jonge barmedewerkers krijgen slachtofferhulp