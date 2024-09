Geen akkoord tussen Peter Gillis en bewoners, rechter moet nu oordelen

Het leek gisteren in de rechtbank een goede oplossing: een compromis tussen Oostappen Groep en de laatste bewoners van Prinsenmeer. Maar zes van de negen chaleteigenaren gaan niet akkoord en voelen zich gechanteerd door de advocaten van Peter Gillis, melden ze aan Omroep Brabant. En daarmee gaat de soap rondom Prinsenmeer verder. De rechter mag nu een uitspraak doen over of de bewoners hun chalet moeten verwijderen. "Vrijheid, blijheid", reageert Peter Gillis.

Tijdens een kort geding werd duidelijk dat Peter Gillis eist dat de laatste bewoners vertrekken én binnen 24 uur hun chalet weghalen. Zeven van de negen zeiden ineens al vertrokken te zijn, maar hun woning verplaatsen was een stap te ver.

Ideale oplossing

De advocaten van Gillis willen dat de chalets weggehaald worden omdat ze anders bang zijn dat de bewoners gewoon terugkomen. “Ze hebben namelijk geen vaste woon- of verblijfplaats.” Zo woont de één tijdelijk op een zolder, een ander in een huisje op een vakantieprak van Roompot en weer een ander in zijn auto.

Om die angst weg te nemen bij Peter Gillis en om te zorgen dat de chalets mogen blijven staan, kwamen de bewoners met een compromis: chalets leeghalen en de sleutels bij Oostappen inleveren. De ideale oplossing, zo leek.

Donderdagmiddag halftwee was de deadline om er samen uit te komen. Maar dat is niet gelukt, melden chaleteigenaar Robert Heijkants en advocaat Daan Blokland. “Er wordt een spelletje met ons gespeeld”, zegt Heijkants. “We moesten samen tot een compromis komen van de rechter, maar in het voorstel staat dat het niet onderhandelbaar is.”

"Drie chaleteigenaren zijn akkoord gegaan en de rest heeft niet gereageerd of gaat niet akkoord", fluistert Inge haar vader Peter Gillis in. "Vrijheid, blijheid."

Tegenvoorstel

De chaleteigenaren missen een hele hoop toezeggingen in het compromis dat de advocaten van Gillis hebben opgesteld. “Er staat niet in dat de chalets mogen blijven staan, er staat niet in dat medewerkers van Oostappen Groep onze chalets niet mogen betreden én er staat niet dat wij geen huur voor de standplaats hoeven te betalen zolang het park dicht is”, somt Heijkants op.

Daarnaast staat in het voorstel dat de bewoners de kosten van het kort geding moeten betalen. “Wij hebben gisteravond een tegenvoorstel gedaan, maar we hebben geen reactie gekregen.”

Gisteren waren de bewoners nog positief over een compromis. “Maar er staat zoveel niet gemeld wat we wel besproken hebben.” Nu moet de rechter een beslissing nemen, dat doet ze vrijdag om 12 uur. “Dat is spannend”, zegt Heijkants. “Ik hoop dat ze de juiste beslissing gaat nemen.

De advocaten van Peter Gillis waren donderdagmiddag niet bereikbaar voor een reactie.

BEKIJK HIER WAT ER SPEELT RONDOM PRINSENMEER: