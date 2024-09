112-nieuws: vrachtauto afgebrand, brandweer om de hoek • nepagenten actief

21.59

Agenten hebben vanavond in Tilburg een verdachte opgepakt nadat in zijn voertuig drugs zijn gevonden. De aanhouding leidde de politie daarna naar een pand aan de Ledeboerstraat waar grondstoffen voor drugs werden aangetroffen. Het was daarmee nog niet klaar, want in een bestelbus die agenten onderzochten lag ook nog een grote lading lachgas.