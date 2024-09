112-nieuws: wielrenners vallen tijdens toertocht • ongeluk op A2 bij Budel

00.00

De politie zoekt twee mannen die dinsdagavond rond kwart over negen een straatroof pleegden in het park aan de Wolfskamerweg in Vught. Bij de overval werd gedreigd het slachtoffer met een mes neer te steken.

Een verdachte wordt 18 jaar oud geschat. Hij is donker getint, was dinsdag zwart gekleed en droeg een capuchon. Hij is zo'n 1,80 meter lang

De tweede verdachte zou zo'n 22 jaar oud zijn. Ook hij is donker en was in het zwart gekleed. Hij is 1,90 meter lang. De twee vluchtten na de straatroof richting het Moleneindplein in Vught. De politie hoopt dat getuigen of mensen met camerabeelden zich zullen melden.