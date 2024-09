DNA gevonden in onderzoek naar fatale overval op 47-jarige pluimveehouder

Het Openbaar Ministerie beschikt over DNA van de vermoedelijk dader van de dodelijke woningoverval op pluimveehouder Jan van Mullekom (47) uit Helenaveen. De vader van twee jonge kinderen werd op 11 juli 2022 zwaargewond door een of meerdere daders in zijn huis achtergelaten. Het is nog altijd onduidelijk wie de gruwelijke daad op zijn geweten heeft. De nieuwe sporen kunnen zomaar voor een doorbraak zorgen.

Het DNA is onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut meldt het Openbaar Ministerie aan De Telegraaf. Ze willen niet zeggen wat dat onderzoek heeft opgeleverd. Een match met bekend DNA zou de recherche op het spoor van de dader of daders kunnen zetten. Ook als de dader voor een ander vergrijp DNA heeft afgestaan, kan het gekoppeld worden aan de sporen in deze zaak. Van Mullekom werd op 11 juli 2022 zwaar toegetakeld gevonden op de vloer van zijn huis aan de Lage Brugweg . Hij overleed een paar dagen later aan zijn verwondingen. Al snel ging de politie uit van een gewelddadige overval, maar het motief is nog altijd onduidelijk. Ook is niet bekend waar de daders naar op zoek waren. Volgens het Openbaar Ministerie zijn meerdere opties onderzocht. Zo zou het kunnen gaan om een zakelijk conflict, maar ook om een willekeurige, uit de hand gelopen overval. Ook de mogelijkheid dat de daders zich vergist hebben, is onderzocht. Er zijn geen aanwijzingen dat de kippenboer betrokken was bij criminele zaken. Waarom hij zo gruwelijk aan zijn einde moest komen, is dus nog steeds onbekend. Om dat alsnog te achterhalen, heeft het Openbaar Ministerie een beloning van 15.000 euro beloofd voor de gouden tip. De weduwe van Jan van Mullekom doet zaterdag voor het eerst haar verhaal in de Telegraaf. „Ik weet nog steeds niks en we missen Jan nog iedere dag", zegt ze emotioneel tegen de krant. De vrouw leeft al twee jaar met grenzeloos verdriet.