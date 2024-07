Fatale overval kippenboer: politie onderzoekt verband andere overvallen

De moord op kippenboer Jan van Mullekom (47) uit Helenaveen is nog altijd niet opgelost. Volgens De Telegraaf en RTV Oost wordt er door de politie gekeken naar een verband met twee andere overvallen in het land.

Zo zouden er volgens RTV Oost en De Telegraaf overeenkomsten zijn met een dodelijke overval in Kampen. Ruim anderhalf jaar na de moord op Van Mullekom werd in Kampen (Overijssel) de 84-jarige Maas van den Heuvel dood in zijn huis gevonden.

Hij lag vastgebonden in huis, uit onderzoek bleek dat hij slachtoffer was van een woningoverval. Van den Heuvel was een bekende in de agrarische sector, net als kippenboer Van Mullekom uit Helenaveen. Twee maanden later werd een echtpaar in Epe met veel geweld overvallen, ze overleefden de aanval.

Beloning voor gouden tip

Ook Van Mullekom werd op 11 juli 2022 met veel geweld overvallen. Hij lag gekneveld op de grond in zijn huis aan de Lage Brugweg. Hij overleed kort daarna aan zijn verwondingen.

De politie houdt er sterk rekening mee dat ook hij slachtoffer is geworden van een woningoverval en dat er geweld is gebruikt, zodat hij kostbare bezittingen af zou geven. De zaak zit muurvast, in juni heeft het Openbaar Ministerie 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Volgens bronnen van De Telegraaf onderzoekt de politie een verband tussen de overvallen in Helenaveen, Kampen en Epe. Politie en justitie willen er niet veel over kwijt omdat het onderzoek nog in volle gang is.

De politie laat de krant wel weten dat ze altijd naar andere lopende onderzoeken kijkt om te zien of er verbanden zijn. "Dat is bij dit onderzoek niet anders”, zegt een woordvoerder.

'We hopen enorm op duidelijkheid'

Voor de dood van de man in Kampen zijn het afgelopen half jaar vier mensen opgepakt, zij stonden in april voor het eerst voor de rechter. Het onderzoek is nog niet afgerond.

In de Telegraaf reageert ook de partner van Van Mullekom, ze hoopt dat de zaak snel wordt opgelost. "Het is voor ons een erg moeilijke dag. Het is de sterfdag van Jan. We hopen enorm op duidelijkheid en een doorbraak."

