Apenpokkenvirus op gehandicapteninstelling vastgesteld

Het apenpokkenvirus is in gehandicapteninstelling Lunet in Eindhoven geconstateerd. Dat schrijft Lunet in een brief naar alle betrokkenen. Volgens GGD Brabant-Zuidoost is het risico op verspreiding laag, maar wordt de situatie goed in de gaten gehouden. Hoe het apenpokkenvirus bij de instelling terecht is gekomen, wordt niet in de brief vermeld.

Het zou gaan om de woonlocatie Eckartdal. De GGD heeft direct tests afgenomen. Uit voorzorg worden hier maatregelen getroffen om verdere verspreiding te voorkomen. Ook wordt contact met andere groepen en locaties vermeden, totdat de testuitslagen bekend zijn. Hierna wordt duidelijk of er nog extra actie ondernomen moet worden. Apenpokken, ook wel bekend als mpox, is een virusinfectie en er zijn diverse varianten. Welke variant het hier betreft, is nog niet bekend. De verspreiding gaat voornamelijk via intensief huid-op-huid contact. Dat kan ook gebeuren tijdens de dagelijkse verzorging/verpleging. Symptomen van mpox starten met klachten als koorts, hoofdpijn, moeheid en spierpijn. Daarna krijgen besmette mensen na na één tot vier dagen last van uitslag met blaasjes (pokken). Het virus is in het algemeen mild en herstel duurt meestal twee tot vier weken. Dat schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Piek in 2022

Het RIVM was donderdagavond niet op de hoogte van de besmetting. Volgens een woordvoerder is het bij vaststelling van een besmetting aan de GGD om de eerste stappen te zetten, zoals isolatie van mensen bij wie het is geconstateerd en andere maatregelen nemen om verdere besmetting te voorkomen. De woordvoerder laat verder weten dat het virus wel eens eerder is opgedoken in ons land. In 2022 was er sprake van een opvallende piek.