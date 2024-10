Jaar na aanslag Hamas in Israël: 'Er zijn alleen maar slachtoffers'

De voortdurende oorlog en spanning in het Midden-Oosten heeft grote impact op de Joodse en Palestijnse gemeenschappen in Brabant. De terreuraanslag van Hamas op Israël en de oorlog in Gaza is vandaag een jaar geleden. Door de aanslag en de oorlog zijn levens voorgoed veranderd. "In Israël, Gaza, en de Westelijke Jordaanoever is op dit moment geen leven mogelijk", vertelt Marc Daniel Ben Avi uit Tilburg.

De terroristen van Hamas wisten op 7 oktober door de verdediging van het Israëlische leger te dringen. Ze vermoordden 1200 mensen en gijzelden er 251. Marc Daniel Ben Avi is voorzitter van de synagoge in Tilburg. Het leven van zijn broers is door de aanslag van Hamas op 7 oktober vorig jaar voorgoed veranderd. "Het dorp waar een van mijn broers woont, vlakbij de Gazastrook, is door Hamas-terroristen zwaar getroffen. Meerdere bewoners uit het dorp zijn daarbij vermoord", zegt Ben Avi.

"We horen niks van hem. Dat maakt ons ontzettend ongerust"

Een andere broer van Ben Avi is zijn huis in het noorden van Israël noodgedwongen ontvlucht omdat er aanhoudende raketaanvallen zijn uitgevoerd door de Libanese militante organisatie Hezbollah. "De samenleving is ontwricht en het gebied is ontruimd", aldus Ben Avi. Ook Tineke Bennema, die jaren in de Palestijnse gebieden woonde, maakt zich zorgen om haar familie. Een neef van Bennema werd direct na 7 oktober opgepakt. Sindsdien is hij spoorloos. "We horen niks van hem. Dat maakt ons ontzettend ongerust", zegt Bennema. Ook is het niet meer vanzelfsprekend dat kinderen naar school gaan. "De situatie is voor hen echt rampzalig."

"Ook aan Israëlische zijde is het leed groot."