Rust in Grave terug na overlast asielzoekers: 'Maar online onrustig'

Straatruzies, intimidaties, inbraken en diefstallen: een aantal weken geleden was het onrustig in Grave. Bewoners van het plaatselijke azc veroorzaakten onrust in het vestingstadje. Maar volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is de rust nu terug. De politie bevestigt dit beeld. Toch is niet iedereen het daarmee eens. "De resterende onrust wordt veroorzaakt door social media, landelijke berichtgeving en plannen om een azc in een naburig dorp te vestigen."

Na een reeks incidenten rondom het azc in Grave afgelopen tijd, waren de inwoners van het stadje helemaal klaar met alle overlast. Buurtwachten werden opgericht en de open dag van het azc werd afgelast vanwege bedreigende online berichten.

Twee weken later is de rust volgens een woordvoerder van het COA volledig teruggekeerd. "Het is weer normaal. De eerdere onrust was een uitzondering. Van de zeshonderd bewoners waren er slechts twee die zich schuldig maakten aan inbraken en fietsendiefstal. Zij zijn opgepakt. Zoiets kan gebeuren. Het azc is als een dorp binnen een dorp."

'Eenmalig opstootje'

De onrust bereikte een hoogtepunt op zondagavond 22 september, toen ongeveer veertig mannen van buitenlandse komaf ruziënd door Grave trokken. Volgens het COA staat deze straatruzie los van de inbraken, diefstallen en intimidaties. "Er ontstond online ruzie, waarna een groep van buitenaf naar het azc in Grave kwam om de confrontatie aan te gaan. Dit was een eenmalig incident," aldus de woordvoerder namens het azc.

Wat is normaal? De wijkagent van Grave bevestigt dat het de afgelopen weken rustig was rondom het azc. "Desondanks erkennen we dat er op social media soms andere geluiden te horen zijn. We proberen dergelijke signalen snel op te pakken en waar nodig actie te ondernemen, maar niet alle incidenten leiden tot strafrechtelijke vervolging," laat de politie weten.

'Tikkende tijdbom'

Volgens Marianne Akkermans van Forum voor Democratie (FVD) Land van Cuijk is de rust helemaal niet teruggekeerd. "Wat is normaal?", vraagt ze. "Er lopen 's nachts nog steeds mensen op straat en er vinden nog steeds diefstallen plaats. Het azc is een tikkende tijdbom."

Sinds vrijdag heeft FVD Land van Cuijk daarom een meldpunt geopend. "We hebben nu zo'n veertig tot vijftig meldingen ontvangen van het afgelopen jaar. Deze gaan onder andere over seksuele intimidatie en het afspelen van Arabische muziek in bussen."

Onrust onder bewoners

Buurtwachter Pascal is ook nog niet helemaal tevreden. "Afgelopen nacht trof ik nog twee asielzoekers aan in de wijk, om half vier 's ochtends. Toen ik uit mijn busje stapte, gingen ze er meteen vandoor."

Hennie Bongers, inwoner van Grave en raadslid namens Liberaal LVC, zegt dat de rust in het stadje is teruggekeerd. "Maar onder de bewoners heerst nog steeds onrust, mede door berichtgeving op social media, landelijke media en de plannen om een azc in een naburig dorp te vestigen."

"Ik wil de overlast niet minimaliseren," vervolgt Bongers, "maar de gemeente heeft adequaat gereageerd met interventieteams en de overlastgevers zijn uit Grave verdwenen." Het azc is sinds 1997 gevestigd in Grave; tot voor kort was er nauwelijks overlast. "Nu is de rust teruggekeerd; het is weer zoals voorheen."

Bushokje vernield

Maar Akkermans van Forum is het daar absoluut niet mee eens. Ze maakte afgelopen vrijdag zelf een incident mee. "Een politiewagen scheurde met gierende banden naar de bushalte bij het azc. Het bushokje was volledig vernield door vijf of zes 'jongeren'." De politie bevestigt het vernielde bushokje, maar meldt dat het ging om een jongeman die niet op het azc verblijft en daar was weggestuurd.

Het COA noemt het een zeer vervelende periode. "Opruiende berichten op social media hebben voor een onveilig gevoel gezorgd bij medewerkers en bewoners. We vertrouwen erop dat de rust nu volledig is teruggekeerd."

